New York Times: Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela

15 de octubre de 2025.- El presidente Donald Trump “autorizó secretamente a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela”, informó el New York Times este día, citando a funcionarios estadounidenses.

El informe de Julian E. Barnes y Tyler Pager calificó la autorización como el “último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela” .

La administración Trump ha realizado varios ataques de presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Mar Caribe, utilizando fuerzas militares desproporcionadas para impedir su llegada supuestamente a Estados Unidos, hasta ahora sin mayores explicaciones sobre sus tripulantes y la carga destruida, hasta ahora no hay evidencia alguna, solo videos.

Mientras tanto en varias ciudades de Venezuela continúa la instalación de los Órganos de Dirección Comunal-Militar para la Defensa.

