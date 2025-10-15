New York Times: Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela

1500 kilos de explosivos incautados en Anzoátegui hace unos meses Credito: Archivo

15 de octubre de 2025.- El presidente Donald Trump “autorizó secretamente a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela”, informó el New York Times este día, citando a funcionarios estadounidenses.



El informe de Julian E. Barnes y Tyler Pager calificó la autorización como el “último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela” .



La administración Trump ha realizado varios ataques de presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Mar Caribe, utilizando fuerzas militares desproporcionadas para impedir su llegada supuestamente a Estados Unidos, hasta ahora sin mayores explicaciones sobre sus tripulantes y la carga destruida, hasta ahora no hay evidencia alguna, solo videos.



Mientras tanto en varias ciudades de Venezuela continúa la instalación de los Órganos de Dirección Comunal-Militar para la Defensa.