Embajador Samuel Moncada acusa a EEUU ante la ONU de fabricar un “conflicto falso” y advierte que se defenderá

11-10-25.-El Gobierno de Venezuela reclamó este viernes a Estados Unidos, durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que no incurra nuevamente en acciones basadas en “conflictos falsos”, haciendo referencia a las acusaciones de narcoterrorismo formuladas por la administración de Donald Trump. Caracas advirtió además que está dispuesta a defenderse ante cualquier intento de agresión militar.



El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, encabezó la sesión de emergencia convocada la noche anterior, luego de que el Ejecutivo de Nicolás Maduro alertara sobre la posibilidad de un “ataque armado” por parte de EE. UU. en el “corto plazo”, debido al incremento de maniobras militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas.



«Hay un asesino rondando en el Caribe», denunció Moncada, al referirse a las operaciones de Washington contra cuatro presuntas “narcolanchas”, calificando los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” de sus 21 tripulantes. Según dijo, esos hechos anticipan “una nueva ola de agresiones” sustentadas en “un conflicto que no existe, lo fabrica EE. UU.”.



Moncada acusa a Washington de preparar una “invasión”



Tras la reunión, Moncada declaró a la prensa que una posible “invasión” de Estados Unidos podría ocurrir “este año”, ya que, a su juicio, “no se puede sostener esa movilización por dos años” debido a los costos. Añadió además que las autoridades venezolanas habrían detectado “equipamientos pesados” en Trinidad, lo que calificó como una señal preocupante.



Por su parte, el representante estadounidense ante el Consejo, John Kelley, reiteró los argumentos de la Casa Blanca, asegurando que la operación militar busca frenar el ingreso de drogas a territorio estadounidense. Además, defendió la designación del ‘Cártel de los Soles‘ como organización terrorista —grupo que Washington acusa de estar dirigido por Nicolás Maduro—, lo que, según Kelley, autoriza a su Gobierno a “defenderse legítimamente de su amenaza”.



Kelley, quien recordó que Estados Unidos “no reconoce a Maduro” y lo considera “prófugo”, insistió en que los elementos militares desplegados “siguen apostados” en aguas del Caribe y actuarán “si es necesario para eliminar (cualquier) amenaza”.



Durante el debate, ambos diplomáticos intercambiaron respuestas directas. Kelley afirmó que Washington “no está en contra del pueblo de Venezuela”, sino de su Gobierno, mientras que Moncada lo emplazó a “no repetir el pasado, cuando acusaron a otros países de armas de destrucción masiva”, y lo exhortó a “aprender de la historia”.



“Estados Unidos criminaliza al pueblo venezolano”



El embajador venezolano acusó a Estados Unidos de “criminalizar al pueblo venezolano” mediante una operación de “desinformación” que, según dijo, incluye la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada históricamente para deportar a inmigrantes sospechosos de pertenecer a grupos designados como terroristas, en este caso el Tren de Aragua.



“El objetivo del Gobierno de Trump —afirmó Moncada— es ‘hacer la guerra contra Venezuela’ bajo la ‘excusa’ de combatir el narcotráfico que alimenta la adicción en su propio país”. También acusó a Estados Unidos de tener una “adicción al petróleo” y de pretender “controlar las fuentes de combustible del mundo”.



«Si Venezuela no tuviera petróleo, la amenaza que está a punto de ejecutar no existiría», sostuvo el diplomático, quien denunció que Washington busca “instalar un régimen títere y convertir el país en colonia”. No obstante, subrayó que Caracas “aboga por el diálogo” y defiende que el petróleo venezolano “se vende al precio justo”.



Apoyos, críticas y felicitaciones en el Consejo de Seguridad



Durante la sesión, la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad coincidieron en la necesidad de promover la cooperación internacional contra el narcotráfico, garantizar la seguridad marítima, proteger los derechos humanos y mantener a América Latina y el Caribe como una región de paz. Sin embargo, casi ninguno hizo mención directa a las acciones de Estados Unidos.



El representante ruso, Vasily Nebenzia, calificó el conflicto como “un tema excelente para un taquillazo de Hollywood en el que los estadounidenses salvan al mundo” y respaldó la postura venezolana, señalando que “Washington no ha aportado pruebas” que sustenten sus acusaciones.



Por su parte, varios países occidentales aprovecharon la ocasión para felicitar a la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, e hicieron un llamado a impulsar una transición democrática que contribuya a resolver la crisis política y humanitaria venezolana.



Moncada, que durante la sesión no hizo referencia a esos pronunciamientos, reaccionó con ironía al ser consultado por la prensa: «Esperaba que le dieran el Nobel de Física, quizás el año que viene».

