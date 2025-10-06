EEUU dispone de 63 instalaciones en Colombia sostiene María Fernanda Barreto

María Fernanda Barreto

6 de octubre de 2025.- La analista política, María Fernanda Barreto, indicó que la presencia militar estadounidense en Colombia no se limita únicamente a siete bases castrenses, y contabilizar de manera conclusiva resulta particularmente difícil, al citar estudios independientes que identifican hasta 63 instalaciones de Washington en el territorio neogranadino para el 2022, como parte del Plan Colombia. Así lo explicó en el programa Café en la Mañana, de Venezolana de Televisión; en referencia al operativo naval que EE.UU. mantiene en proximidad al caribe venezolano.



«La presencia estadounidense en Colombia no está en siete bases […] la presencia militar estadounidense, primero, es muy difícil ya de visibilizar y contar, porque esas bases que planteó el Plan Colombia, que planteó Uribe, no fueron aprobadas por la Corte Constitucional», informó la académica.



Como parte del plan previamente mencionado, se establecieron acuerdos derivados a partir de los cuales Washington extendió su presencia armada en la tierra colombiana; los cuales incluyen instalaciones en construcción en la isla Gorgona, y en los límites fronterizos del país neogranadino. Aunado a la presencia castrense de la nación anglosajona, Barreto mencionó también incursiones del servicio de inteligencia israelí, Mossad, y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



«Colombia es un país militarmente ocupado por los Estados Unidos, solo que con la anuencia de la clase política tradicional», lamentó la analista, quien enfatizó que el verdadero enemigo son los carteles del narcotráfico que lavan fondos en Estados Unidos, Suiza, Panamá y el norte global. «Si el narcotráfico desapareciera, lo primero que veríamos sería el colapso de Wall Street. La economía estadounidense colapsaría», argumentó.



Por último, condenó a las fuerzas paramilitares presentes en Colombia como «ejércitos proxy del imperialismo en la región», y que al decadente imperio estadounidense solo le restan medios bélicos para defenderse, «y nos está planteando la guerra total», advirtió de manera conclusiva.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 645 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)