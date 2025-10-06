Venezuela denuncia “operación de falsa bandera” para “detonar explosivos letales” en la sede de la embajada de EEUU en Caracas

06-10-25.-El presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció durante la madrugada de este lunes que ""grupos extremistas de la derecha local" intentan generar una “operación de falsa bandera” para “detonar explosivos letales” en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas."En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela", informó Rodríguez en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.«También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU.Asimismo, Rodríguez anunció que han reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que el gobierno respeta y protege.