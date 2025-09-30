Maduro enumera algunos escenarios donde se está desarrollando la Tercera Guerra Mundial

En este sentido, el presidente venezolano denunció amenazas contra Venezuela, "la gran guerra catastrófica que quieren desarrollar en el Caribe y Suramérica".

Según el criterio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la Tercera Guerra Mundial ya empezó y se desarrolla en varios teatros de operaciones y con distintas intensidades en algunos puntos del mundo como Europa, Oriente Próximo, América Latina y Asia oriental.

"La Tercera Guerra Mundial como que arrancó en los escenarios de la amenaza de la OTAN y Ucrania contra el pueblo de Rusia, en los escenarios de genocidio y exterminio contra Gaza; y de amenaza contra todos los países árabes y contra Irán. Y las amenazas contra Venezuela, la gran guerra catastrófica que quieren desarrollar en el Caribe y Suramérica. Tres escenarios de guerra", apuntó en su programa 'Con Maduro+'. A ello sumó "las amenazas de guerra en el mar Meridional contra China".

El dignatario formuló su comentario en el contexto de un análisis sobre el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró desde la semana pasada hasta este lunes en la ciudad de Nueva York.

¿EE.UU. se queda solo?

A su parecer, a diferencia de lo que es habitual en ese escenario, donde una vez el presidente estadounidense pronuncia su discurso, sus ideas son respaldadas abiertamente por muchos de los representantes de los países que le suceden en la palabra, en esta ocasión eso no sucedió.

Así, ilustró, Venezuela obtuvo un gran apoyo al reclamar por la ilegalidad del despliegue militar de Washington en aguas cercanas a su territorio, mientras que el respaldo de la Casa Blanca a Israel consiguió escasos adherentes y abundaron las muestras abiertas de repudio a lo que calificó como un "genocidio" perpetrado por fuerzas israelíes sobre los habitantes de la Franja de Gaza.

A ese respecto, aludió específicamente al discurso que pronunció su homólogo colombiano, Gustavo Petro. "En esta oportunidad hubo una actuación memorable: la del presidente Gustavo Petro. Con todo el respeto a Colombia, a la política interna de Colombia, con todo respeto al presidente Gustavo Petro […] realmente manifiesto mi admiración por su valentía, por su fuerza […]. Dijo lo que en este momento la humanidad necesita escuchar, lanzó una palabra de aliento para una nueva humanidad", expresó.