Jorge Rodríguez advierte que “una guerra en el Caribe traería consecuencias catastróficas”

30-09-25.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aplaudió el anuncio del Decreto de Estado de conmoción exterior, y aseguró que una agresión de Estados Unidos traería consecuencias “catastróficas” para el país.



Durante el Consejo nacional por la soberanía y la paz, expresó que, tanto el decreto como las jornadas de alistamiento buscan “defender” la nación.



“Estamos defendiéndola como si estuviéramos defendiendo la entrada de nuestra casa, nuestro sagrado territorio, el derecho de los niños a la paz y al futuro, también entender e insistir con fuerza en defender nuestro mar como zona libre de acciones bélicas”, apuntó.



Afirmó que, “en caso de que el imperialismo proceda a una situación de guerra en el Caribe, las consecuencias serían catastróficas para todo el continente americano”.



También hizo el llamado a “proteger” la producción y “normal desenvolvimiento” del país. “Claro que tenemos que cuidar nuestro territorio, todo el aparato industrial y productivo, pero principalmente tenemos que cuidar a nuestra gente”, agregó.

