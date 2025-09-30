Diosdado Cabello: "Quien se oponga a que Venezuela sea defendida está en estado general de sospecha"

Diosdado Cabello Credito: Web

30-09-25.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descalificó el informe de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela y lo tildó de «pura coba»; dijo que son informaciones enviadas por María Corina Machado y reproducidos por ellos sin verificar en el país



«Quién se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea está en estado general de sospecha», dijo este lunes 29 de septiembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa del partido. Estas declaraciones las dio tras ser consultado sobre el rechazo del partido Unión y Cambio del Decreto de Estado de Conmoción.



«Los cobardes de Unión y Cambio y los que quieren entregar el país, están reducidos, Maduro les ha demostrado cómo se dirige un país en situaciones de crisis, asedio y agresión», insistió.



El también ministro de Interior, Justicia y Paz criticó a los integrantes de esta tolda política de no levantar la voz fuerte «porque el amo (Estados Unidos) se puede dar cuenta. Son unos lavaperros, flojos y cobardes, no tienen idea de nada. A los cobardes no los respeta nadie», recalcó.



Esta posición del PSUV se da en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump desplegara barcos de guerra, aviones y hasta un submarino en el Caribe para combatir el narcotráfico. Por su parte, el oficialismo ha desplegado buques, ha comenzado a entrenar a la milicia y han afirmado que los venezolanos están listos para cualquier escenario.



«Mentiroso, pura coba»

Cabello también desestimó el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela y los tildó de «mentiroso, pura coba». Afirmó que esos son informes enviados por la líder de la oposición, María Corina Machado, «en su locura» y ellos «lo reproducen y lo dan por cierto».



En ese mismo sentido, agregó que cuando se le reclama a la ONU por esos informes, ellos se justifican en que no se les permite la entrada al país «para verificar la situación».



«No se van a pronunciar por lo que hace EEUU porque ellos les pagan el sueldo. La ONU tiene que soltar las amarras, es una organización esclavizada, tienen años votando porque se levante el bloqueo contra Cuba y nada ha pasado», añadió.



La semana pasada, la ONU publicó un informe sobre la situación en el país del último año en el contexto poselectoral del año pasado.