(VIDEO) Juan González: Escalar el conflicto en Venezuela "sería entrar en una guerra sin fin" y Trump no fue electo para eso

29-09-25.-Escalar el conflicto en Venezuela por parte de los Estados Unidos dependerá de las necesidades de política interna estadounidense le imponga a Trump, según lo percibe el exsecretario senior de la Casa Blanca para asuntos de América Latina, Juan González.En una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el exalto funcionario señaló que el despliegue militar se mantendrá mientras Marco Rubio, tenga el peso que posee en su condición de secretario de Estado.“Aunque el presidente ha dicho que no quiere cambio de régimen, desafortunadamente yo creo que su disposición a escalar a una intervención militar, yo creo que será una fusión de sus necesidades de extraer de sus problemas domésticos y eso es algo que es muy problemático”, indicó.Señala que escalar el conflicto implicaría que el ejército estadounidense se embarcaría “en una misión, en una guerra sin fin en Venezuela. Comienzas con Venezuela y después vas a Nicaragua, vas a Cuba. Tal vez en el abstracto eso tiene mucho sentido, pero a este presidente lo eligieron para sacarnos de las guerras, no para meternos en más”.Es partidario de una ruta del diálogo combinada con sanciones que generen presión, pero insiste en que debe existir diálogo.Indica la necesidad de “buscar rutas. Posiblemente la combinación de negociación con sanciones. O sea, el presidente ha hablado con con Kim Jong Un, ha hablado con Vladimir Putin y habla con dictadores alrededor del mundo. Aquí tiene que haber un diálogo no para no para normalizar la relación con Venezuela, sino esa es la ruta para para yo creo que conseguir un cambio democrático”.