Puerto Rico: Red solidaria con Venezuela rechaza amenazas de EEUU

Enarbolando pancarta y banderas, representantes de 15 organizaciones políticas y sociales llevaron un mensaje de rechazo a la política de Estados Unidos contra Venezuela como parte de la Red de Solidaridad.

Los manifestantes protestaron en la calle que discurre frente al edificio federal de Estados Unidos en el sector bancario de Hato Rey, con el propósito de repudiar la política criminal del presidente Donald J. Trump contra Venezuela, a la que amenaza con intervenir militarmente con el pretexto de combatir el narcotráfico.

"Repudiamos que se utilice nuestra nación para dirigir una invasión a un país soberano", dijeron los participantes en la protesta, que enarbolaban banderas de distintas agrupaciones, y de Puerto Rico, Venezuela y Cuba.

Estelí Capote condenó, a nombre del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, el incremento de las prácticas militares en esta isla del Caribe ante la mirada cómplice de la administración colonial, lo que no se experimentaba desde la expulsión de la Armada yanqui de Vieques en el año 2003.

"Eso no significa que el uso militar de nuestra nación, ilegalmente ocupada desde 1898, haya cesado desde 2003, pues la Guardia Nacional de Puerto Rico se desplegó en invasiones a varias naciones del mundo como parte de la agenda imperial estadounidense", apuntó Capote.

La militarización de Puerto Rico por Estados Unidos comenzó en el instante en que lo invadió ese país norteño en 1898, durante la Guerra Hispano-Cubana.

Recordó que antes de ese suceso, la preparación para la conquista del Caribe con fines de defensa ya estaba pensada por Washington desde mediados del siglo XIX, y fue durante la década de 1930 y de 1940 que se intensificó la expansión militar norteña hacia esta región.

El exsenador Rafael Bernabe, del Democracia Socialista, refirió que desde principios del siglo pasado, Puerto Rico ha sido cabeza de playa para invadir países hermanos caribeños y latinoamericanos, como ocurrió con República Dominicana, Guatemala, Panamá y Granada.

"La excusa esgrimida por EEUU para invadir Venezuela con la alegación de que es un narcoestado, es otra de las tantas mentiras del imperialismo yanqui", subrayó.

En 2023 el Departamento Estadounidense Antinarcóticos (DEA) determinó que mil 738 toneladas métricas de cocaína eran producidas en Colombia, y el 90 por ciento de esa droga terminaba en EEUU.

El hecho de que tienen alrededor de ocho bases militares en territorio colombiano y no han podido frenar la producción ni el transporte de las drogas indica, primero, que la presencia militar estadounidense no implica una reducción en el narcotráfico y, segundo, que las verdaderas intenciones de una posible invasión en Venezuela son otras.

Además, la presencia estadounidense incluso ha sido cómplice del narcotráfico, como lo han hecho históricamente en otros países, tales como Vietnam, Laos y Camboya con el tráfico de heroína.

"La lucha contra las drogas es utilizada como pretexto por el imperialismo yanqui para apoderarse de los recursos naturales de un país hermano, Venezuela.

Esa es la verdadera razón. No hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de Venezuela para mantener una postura de verticalidad y de principios antiimperialistas de lo que es moralmente correcto", anotó Jocelyn Velázquez, de la agrupación Se Acabaron las Promesas.