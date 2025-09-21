Delcy Rodríguez responde a ministro trinitario sobre amenaza nuclear y insta a Trinidad y Tobago desistir de su vasallaje ante EEUU

21-09-25.-La vicepresidenta y Ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió al ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Edward Alexander, quien afirmó en sus redes sociales que el gobierno de la India podría intervenir contra Venezuela en defensa de Trinidad y Tobago en el caso de un supuesto ataque.

En su cuenta de Telegram, la vicemandataria bolivariana respondió a insinuaciones de Edward, quien declaró que la India "atacaría con armas nucleares" a la República Bolivariana.

"¿Delcy Rodríguez quiere enviar amenazas a Kamla? Escúchame, déjame decirte algo, ¿Crees que Estados Unidos es tu único problema? Modi ha venido aquí para demostrarle a Trinidad y Tobago que una de las naciones más poderosas del mundo tiene a Trinidad en sus manos", afirmó el ministro trinitario en un streaming en Facebook.



Tras semejante afirmación, Rodríguez indicó: «La única bomba nuclear cayó en el cerebro de este funcionario recién llegado al gobierno. Trinidad y Tobago debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela, y desistir de su vasallaje ante el gobierno de EEUU que pretende robar nuestras inmensas riquezas energéticas. No han podido ni podrán con nuestra determinación a la libertad y autodeterminación, ejercida ampliamente en nuestra diplomacia de paz. ¡Venezuela es esperanza!»