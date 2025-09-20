El 62% de estadounidenses se opone a una invasión de EE.UU. a Venezuela

El 62 por ciento de los estadounidenses expresó su rechazo al uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos (EE.UU.) para una eventual invasión a Venezuela, reveló una encuesta elaborada por la firma YouGov.
El sondeo, levantado entre el 5 y el 8 de septiembre con 1.114 cuestionarios y con un margen de error de alrededor del 4 por ciento, indicó que el 62 por ciento respondió que se opone a que EE.UU. invada Venezuela, mientras que el 16 por ciento dijo que lo apoyaría.
Al cuestionar a los demócratas, el 74 por ciento dijo que rechaza esa posibilidad. El 63 por ciento de quienes se identificaron como independientes señalaron que no aprueban una intervención militar, y entre los republicanos el 48 por ciento se opone, el 31 da su aval y el resto dijo no estar seguro.
En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro giró instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para implementar la maniobra conjunta Caribe Soberano 200, que se desarrolla en el entorno insular de La Orchila y otras unidades del archipiélago, en el marco de lo que calificó como una preparación “frente a la amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, el Caribe y Latinoamérica”.