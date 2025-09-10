Venezuela denuncia asedio de EE. UU. ante Caricom

En el contexto de la II Cumbre de los países africanos y la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en Addis Abeba, Etiopía, el viceministro para el Caribe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Raúl Li Causi, sostuvo encuentros con varios primeros ministros de naciones caribeñas, con el fin de llevar la verdad de Venezuela al mundo en torno a la amenaza del despliegue militar de Estados Unidos (EE. UU.) en aguas del mar Caribe.

El diplomático venezolano, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó misivas a los mandatarios caribeños para denunciar el asedio que sufre América Latina y el Caribe por parte del Gobierno de Donald Trump.

Li Causi reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano de fortalecer los lazos históricos de hermandad, cooperación y solidaridad con las naciones del Caribe y resalta la importancia de avanzar en proyectos de cooperación e integración regional.

La II Cumbre África-Caricom sesiona bajo el lema "Asociación transcontinental para la reparación de los africanos y los afrodescendientes a través de las reparaciones".

Caricom es un mecanismo de integración creado el 4 de julio de 1973, con la firma del Tratado de Chaguaramas, con el fin de consolidar la unidad de sus 15 Estados miembros y cinco miembros asociados.