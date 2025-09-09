(VIDEO) Secretario de Guerra de EEUU a los marines del buque USS Iwo Jima: "No es un entrenamiento, esto es real"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU

09-09-25.-El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, arengó este lunes a los marines del buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe como parte del operativo de Washington para «luchar» contra el «tráfico de drogas procedente de Venezuela», al tiempo que les insistió en que no participan en un «entrenamiento», sino en «un ejercicio real».

«No se equivoquen; lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense», señaló Hegseth en un vídeo compartido en redes sociales por el Departamento de Guerra y tomado a bordo del USS Iwo Jima.

Este buque de asalto anfibio se encuentra actualmente desplegado al sur de las costas de Puerto Rico, territorio libre asociado de EE. UU. que hoy mismo visitó Hegseth, cuyo título ha pasado de secretario de Defensa a secretario de Guerra a raíz de una orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente Donald Trump.

«¿¡Cómo estamos, guerreros!?», exclama el secretario al inicio de su arenga, en la cual se refiere al USS Iwo Jima como «una isla flotante de poder estadounidense en primera línea de defensa de la patria estadounidense».

Desde finales de agosto EE. UU. ha desplegado ocho navíos militares y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura «contaminan» las calles del país norteamericano.

El operativo destruyó el pasado martes una lancha que según Washington pertenecía a la banda Tren de Aragua y había partido de Venezuela con narcóticos a bordo.

Con información de EFE



