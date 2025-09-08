(VIDEO) Aviones de EEUU sobrevuelan Guyana en la juramentación de Irfaan Ali como presidente

Today, two U.S. AV-8B Harrier II aircraft took part in a closely coordinated flyover during President Ali’s inauguration. The flyover symbolizes our full solidarity with the people of Guyana as we advance our shared goals of peace, prosperity and regional security. pic.twitter.com/dHKaLcGP30 — U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) September 7, 2025

08-09-25.-Aviones estadounidenses realizaron este domingo un sobrevuelo autorizado sobre Georgetown, capital de Guyana, en el marco de la ceremonia de juramentación del presidente reelecto Irfaan Ali, informó la Embajada de Estados Unidos.La maniobra aérea contó con la aprobación de la Fuerza de Defensa de Guyana y, según el comunicado oficial, buscó “reflejar la fortaleza del poder aéreo estadounidense, la solidaridad con Guyana y el respaldo permanente a su soberanía e integridad territorial”, informa el periódico guyanés Stabroek News.El sobrevuelo ocurre en un contexto especialmente sensible, marcado por el aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y por el ataque contra una embarcación, el pasado martes, en el que un misil estadounidense provocó la explosión de un barco y la muerte de 11 presuntos miembros del Tren de Aragua.Desde mediados de agosto, varios buques militares y un submarino nuclear de EE. UU. se han desplegado en aguas del mar Caribe en operaciones para combatir el narcotráfico, según Washington.Ese despliegue naval en las cercanías de las costas venezolanas ha causado mucha tensión y ha motivado al presidente Nicolás Maduro, a finales de agosto, a convocar al alistamiento de las Milicias para la "defensa de la patria", en caso de ocurrir, según las autoridades venezolanas, una "agresión extranjera".