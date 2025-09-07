Canciller Yván Gil sostiene en que EEUU viola tratado que declara a la región libre de armas nucleares

El canciller de Venezuela Yván Gil Credito: Web

07-09-25.-El canciller de Venezuela, Yván Gil, acusó este sábado a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declara a América Latina y el Caribe como “zona libre de armas nucleares”, tras el despliegue de un «submarino nuclear» en el marco de la supuesta lucha de Washington contra los cárteles de droga.



Durante una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar en Caracas, con motivo del 210º aniversario de la Carta de Jamaica y del quinto aniversario de la Fundación Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB), Gil sostuvo que la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares en el Caribe vulnera múltiples protocolos internacionales, incluida la Zona de Paz decretada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que condenó la política beligerante estadounidense.



“El despliegue viola incluso la zona de paz, e incluye la presencia de un submarino nuclear, que incumple un tratado de 1967 que declara a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares”, afirmó.



El canciller rechazó además las acusaciones de Estados Unidos que vinculan a Venezuela con el narcotráfico, asegurando que apenas un 5% de la droga que proviene de Colombia y Ecuador intenta pasar por territorio venezolano.



“Hemos visto un despliegue militar con una excusa perversa, diciendo que este pueblo está vinculado al narcotráfico, cuando es todo lo contrario. Por acá apenas intenta pasar un 5% de la droga”, subrayó.



Gil calificó como un “éxito rotundo” la expulsión de la DEA del país, asegurando que esta medida contribuyó a proteger la soberanía y combatir el tráfico de drogas desde Venezuela.



El pasado martes 26 de agosto, la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que Washington planeaba enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas del país la próxima semana.



La delegación calificó estas acciones como “una grave amenaza a la paz y seguridad regionales” y consideró la presencia del submarino nuclear un “claro acto de intimidación”. Además, recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EE. UU., declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.