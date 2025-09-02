MAS: Amenaza externa no puede convertirse en excusa del gobierno para desestimar problemas de los venezolanos

María Verdal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS Credito: Prensa MAS

02-09-25.-Al recalcar de manera categórica el rechazo a una posible intervención extranjera y al derramamiento de sangre en territorio venezolano, la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, aseguró, sin embargo, que el tema está siendo manipulado por quienes detentan el poder.



"Se ha centrado la amenaza militar de los Estados Unidos en los intereses del ejecutivo nacional y no en el país, en lo que significaría una intervención bélica para todos sus habitantes".

Advirtió que la sociedad vive en una tensa incertidumbre con la amenaza extranjera que se cierne sobre Venezuela, razón por la cual hizo un llamado a la unidad nacional para favorecer al país y no para defender a particulares o un color político.



Verdeal sostuvo que quienes están en puestos de poder deben abocarse a la búsqueda inmediata de soluciones para enfrentar los problemas de los venezolanos, de acuerdo con las reglas de juego que establece la carta magna y demás leyes de la república.



"Son tantas las dificultades internas que no puede utilizarse la amenaza externa como una excusa para dejar de lado toda la problemática que atraviesa nuestra sociedad".

El MAS abogó nuevamente por una amnistía general para liberar a los presos políticos, sean civiles o militares, como también para quienes se encuentren en el exilio y puedan regresar sin temor alguno.



"Sería un gran paso hacia la paz y la reconciliación del país si se respeta a cabalidad la Constitución Nacional, las libertades individuales, el pluralismo de pensamiento y las reglas básicas de la convivencia democrática", concluyó.