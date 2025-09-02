(VIDEO) Maduro afirmó que los canales de comunicación con EEUU están maltrechos por la “diplomacia de las cañoneras”

???????? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los canales de comunicación con EE.UU. están maltrechos por la “diplomacia de las cañoneras” y advirtió a Donald Trump que el secretario de Estado Marco Rubio “le quiere manchar las manos de sangre”https://t.co/ESsEdVXiss — NoticiasAlDiaFN (@NoticiasAlDiaFN) September 1, 2025

02-09-25.-El presidente, Nicolás Maduro, declaró este lunes la máxima preparación del país en defensa de la soberanía venezolana, ante la reciente movilización militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, lo que ha denunciado el gobierno nacional como una amenaza a la paz de Venezuela y la región.«Ante la máxima presión militar nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Ante la máxima presión, máxima preparación, activando siempre la Constitución», dijo en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este lunes en Caracas.Consultado sobre las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, dijo que existen dos canales, uno con el encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, y otro con el enviado especial, Richard Grenell, pero que ambos pasan por un mal momento.«Están maltrechos, porque la diplomacia de la cañoneras es una opción errática», apuntó.Insistió en que Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, quiere «manchar las manos» de Donald Trump con sangre de venezolanos.«Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump, él es un tipo inteligente y audaz, él sabrá qué hace, ojalá esos canales que tenemos se recuperaran, si fuese así, siempre bienvenidos. Con la amenaza, máxima presión y máxima rebeldía, somos los rebeldes históricos de este continente y haremos valer nuestra rebeldía», dijo.Destacó que Venezuela es un país pacifista, pero advirtió que «jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo».Maduro denunció que las acciones del gobierno estadounidense son violatorias de la Carta de Naciones Unidas.»Una acción absolutamente violatoria de la Carta de Naciones Unidas, es una acción extravagante, estrafalaria e ilegal a la luz del derecho internacional», agregó.Consultado sobre si considera real la posibilidad de una intervención extranjera, el primer mandatario nacional indicó que Venezuela cuenta con un plan estratégico para actuar, el cual recibe actualizaciones y que incluye dos formas de lucha, la no armada y la armada.«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela y declararíamos constitucionalmente a la República en armas; lucha armada y República en armas, de Norte a Sur, de Este a Oeste para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque», expresó el Jefe de Estado.