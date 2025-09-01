Roger Waters califica como "mentira absoluta" la narrativa de EEUU sobre el "Cartel de los Soles" en Venezuela

El confundador de la banda "Pink Floyd", Roger Waters, calificó como una "mentira absoluta" la narrativa sobre el "Cartel de los Soles" impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, el guitarrista de la banda británica manifestó su apoyo y preocupación por lo9s ciudadanos venezolanos, ante las amenazas de EE.UU. de los últimos días.

"La actual propaganda anti Venezuela no es otra cosa que una mentira absoluta, muy parecida a la mentira de las armas de destrucción masiva que se usó en 2003 para justificar la invasión y destrucción de Irak y el asesinato de al menos un millón de personas", precisó.

En ese sentido, expresó que "solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente".

Finalmente, Waters recordó, que la DEA y la ONU tienen informes sobre el contrabando de drogas en América del Sur y "Venezuela no se menciona en ninguno de sus informes".

"Marco Rubio está inventado esta m**rda. No te sorprendas, es lo que hacen", sentenció.





