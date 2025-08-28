(VIDEO) Maduro recuerda que nunca se había amenazado a un país latinoamericano con un submarino nuclear como se hace con Venezuela

???? Maduro denunció una violación al Tratado de Tlatelolco tras la llegada de un submarino nuclear a las costas venezolanas. Agradeció el respaldo internacional y afirmó que “Venezuela es reconocida y admirada en el mundo”. https://t.co/NknUN2fOPipic.twitter.com/vxNXXuISix — DEF (@defrevista) August 27, 2025

28-08-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó hoy miércoles las manifestaciones de solidaridad que ha recibido su país frente a las amenazas del Gobierno de Estados Unidos, y aseguró que ningún país de la región ha sido amenazado con un submarino nuclear."Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear", sostuvo el mandatario desde el Palacio de Miraflores.El jefe de Estado enfatizó que con la decisión de Estados Unidos de desplegar buques de guerra en el Caribe, se ha violado el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, firmado en Tlatelolco (México) en 1967.El Estado venezolano siempre se ha preparado para la defensa, pero su diplomacia no es de las amenazas, afirmó."Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad, la diplomacia bolivariana de paz", sostuvo Maduro, y reiteró que es una diplomacia de altura y que representa el corazón de una Venezuela noble, que manda un mensaje de amistad y valentía.