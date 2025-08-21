(VIDEO) Vladimir Villegas: Luchar contra el narcotráfico no debe implicar la violación de la soberanía de Venezuela

El periodista enfatiza la importancia de la soberanía nacional y la necesidad de una respuesta unificada ante la amenaza del narcotráfico, especialmente en la relación entre Colombia y Venezuela.
Villegas subraya que la solución a los problemas del país debe surgir desde el interior, a través del diálogo y la negociación, y no mediante intervenciones militares que podrían agravar la situación. Con una visión crítica, Villegas se opone a cualquier acción que ponga en riesgo la integridad territorial y la identidad nacional de Venezuela.