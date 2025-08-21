(VIDEO) Vladimir Villegas: Luchar contra el narcotráfico no debe implicar la violación de la soberanía de Venezuela

21-08-25.-Vladimir Villegas aborda la preocupación del gobierno venezolano ante posibles acciones militares de Estados Unidos, en un contexto de creciente extremismo en la región.El periodista enfatiza la importancia de la soberanía nacional y la necesidad de una respuesta unificada ante la amenaza del narcotráfico, especialmente en la relación entre Colombia y Venezuela.Villegas subraya que la solución a los problemas del país debe surgir desde el interior, a través del diálogo y la negociación, y no mediante intervenciones militares que podrían agravar la situación. Con una visión crítica, Villegas se opone a cualquier acción que ponga en riesgo la integridad territorial y la identidad nacional de Venezuela.