"La Guayana Esequiba es de Venezuela, eso no está en discusión", asestó el secretario general del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en referencia al inicio de operaciones del buque de producción, almacenamiento y descarga "One Guyana", de la empresa estadounidense ExxonMobil.

En rueda de prensa del partido, el dirigente de la tolda roja señaló que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "puede sacar las sentencias que quiera, eso no es vinculante con nosotros" y reiteró que "todo lo que esté al oeste del río Esquibo le pertenece a Venezuela".

En este contexto, Cabello señaló que Guyana próximamente celebrará elecciones en las que el actual presidente Irfan Alí "empleado de ExxonMobil", se presenta en reelección. "Él no es presidente, es empleado, lo tienen ahí ejerciendo. Qué ellos decidan lo que tengan que decidir y nosotros en el territorio venezolano decidimos lo que tengamos que decidir", comentó.