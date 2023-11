(VIDEO) Presidente Maduro: "Óyeme gringo,levanten las sanciones, dejen el chantaje"

Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su rechazo a la imposición de sanciones sobre Venezuela por parte de Estados Unidos y destacó los cinco consensos que rigen la nueva etapa histórica del país en aras de fortalecer la diversificación económica.

"Le hicieron un gran daño a conciencia a la economía, a la sociedad. Nuestro pueblo ha sufrido por las sanciones (...) Pero del sufrimiento salió más fuerte nuestro pueblo. De pie, victorioso (...) Óyeme Gringo, ellos me escuchan en todos los programas; no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo. Levanten las sanciones, dejen el chantaje", increpó el jefe de Estado durante su espacio televisivo, "Con Maduro +".

Desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, ratificó que la unión del pueblo venezolano permitirá la consolidación de la paz, la convivencia y el diálogo de los distintos sectores.

A continuación, conozca los cinco consensos:

1.- Construir un nuevo modelo económico y continuar por la senda del trabajo, del esfuerzo nacional, la recuperación, crecimiento y diversificación económica.

"Ha llegado la hora de avanzar en un modelo que ya está demostrando sus virtudes, sus fortalezas de diversificación de las fuentes productivas. Definimos 18 motores de crecimiento y los 18 motores los vamos trabajando y van a llegar al punto máximo de crecimiento a mediano plazo", apuntó el Mandatario.

2.- La condena absoluta a las sanciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa contra Venezuela.

"Óyeme gringo, no es un hombre, no es Maduro. Es un pueblo. Levanten las sanciones. Dejen el chantaje", exigió el Presidente tras cuestionar las medidas coercitivas impuestas como método de guerra no convencional.

3.- Defender la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre los venezolanos, así como rechazar el odio y la violencia y repudiar el divisionismo.

"Decimos desde Venezuela nunca más violencia, nunca más odio, nunca más división, nunca más guarimba, nunca más", expresó.

4.- Recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas y las agresiones.

Este consenso busca recuperar la educación pública gratuita y de calidad, la salud pública y gratuita, continuar la construcción de viviendas para el pueblo, avanzar en los derechos sociales del pueblo.

"Más temprano que tarde, con trabajo, creación de riqueza, recuperaremos todos los derechos sociales del pueblo de Venezuela", aseguró.

5.- Recuperación de la Guayana Esequiba a través del derecho público, nacional e internacional.

"Por primera vez en la historia de Venezuela, se convoca a un referéndum consultivo para decidir una posición única del país sobre la Guayana Esequiba", señaló.

Al respecto, aseguró que estos cinco consensos configuran un alma nacional unificada y superior de los venezolanos, además que garantizan una visión completa para la autoformación y fortalecimiento del pensamiento de consenso nacional.

"Cinco consensos que nos unen como Venezuela, que nos unen como pueblo, que nos unen como país y que señalan el rumbo de aquí en adelante (…) y que expresan la nueva identidad de lo afirmativo venezolano", aseveró el Mandatario.