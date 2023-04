(VIDEOS) Presidente Maduro: "Yo le digo al vocero gringo que Venezuela se respeta, no aceptamos amenazas de nadie”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este jueves que Venezuela no se doblegará ante ninguna presión imperial, esto en alusión a un alto funcionario de EEUU que, según dijo, amenazó con más sanciones y represalias contra la nación bolivariana en caso de que no continúe el diálogo con un sector de la oposición que la Casa Blanca respalda.



"No ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos y las venezolanas en la lucha por nuestra tierra, por nuestro futuro, por la patria grande en la que creemos y estamos construyendo", aseveró el mandatario nacional.



A través de un portavoz del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos señaló este miércoles que "revisará y ajustará" el paquete de sanciones si el Mandatario venezolano "no negocia de buena fe, no cumple sus compromisos o incrementa la represión de activistas políticos", según reseña de Europa Press.



"Ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector de la Plataforma Unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: Venezuela se respeta, no aceptamos amenazas del gobierno de Estados Unidos", afirmó desde la sede de la Presidencia, en el Palacio de Miraflores.





Enfatizó que "Venezuela no acepta amenazas de nadie", al tiempo que puntualizó que, en las últimas dos décadas, el pueblo "ha dado bastantes demostraciones de valentía, dignidad, patriotismo y amor por la Patria Grande".En este sentido, el Jefe de Estado recalcó que "estamos de pie con esfuerzo propio y seguiremos avanzando con esfuerzo propio", fieles al legado emancipador y rebelde de Guaicaipuro, el Libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Rafael Urdaneta."Imperialismo, trágate tus palabras. Venezuela seguirá su rumbo en el siglo XXI sin chantajes ni amenazas, construyendo su grandeza y democracia", subrayó.El Gobierno venezolano decidió suspender las negociaciones con la facción radical de la oposición porque la llamada plataforma unitaria no ha cumplido con los compromisos que adquirieron en noviembre de 2022, cuando firmaron un acuerdo parcial en México, que los obligaba a entregar más de 3.200 millones de dólares pertenecientes a Estado venezolano y que están retenidos por EE.UU. a partir de las sanciones.Por este motivo Caracas advirtió que hasta que esos fondos, que iban a ser invertidos en programas sociales y planes para mejoras en servicios fundamentales, no fueran liberados y que EE.UU. eliminara todas las sanciones a Venezuela, ningún vocero gubernamental iba a conversar con el extremismo opositor. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana , hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama", expresó el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, en marzo pasado.Con información de Globovisión / ActualidadRT