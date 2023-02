(VIDEO) Lavrov: El Occidente "colonizador" no tiene derecho a reclamar el liderazgo moral

Las élites occidentales, hoy en día, no tienen ningún derecho al liderazgo moral, ya que su pasado colonizador pervive en sus políticas actuales, declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una reunión del partido gobernante en el país eslavo."Los crímenes de los colonizadores no prescriben y descalifican para siempre a las élites occidentales para reivindicar el liderazgo moral", aseveró el alto diplomático. "Sobre todo, porque los instintos coloniales no han desaparecido", agregó.El ministro explicó que el Occidente colectivo está intentando mantener su hegemonía, resolviendo los problemas de su propio desarrollo y manteniendo sus economías a expensas de los demás, como lo hizo durante "siglos de robo y explotación de los países en desarrollo", que, al final, le ayudaron lograr su prosperidad."Occidente sigue con el propósito de obstaculizar el proceso de democratización de las relaciones internacionales y para ello impone agresivamente a la mayoría mundial un orden neocolonial estadounidense-céntrico, que, como ellos dicen, debe basarse en reglas que ellos mismos inventan y aplican según el principio de 'hago lo que me dé la gana'", añadió.El jefe de la diplomacia rusa también señaló que EE.UU. y "el resto de Occidente, que le rinde cuentas", persisten en su idea de dividir al mundo en un grupo reducido de "exclusivistas” y los "llamados subordinados"."Con este fin, se plantean nuevos paradigmas en blanco y negro que suponen que el mundo está formado por democracias correctas, aprobadas por Washington, por un lado, y autocracias, por otro, entre las que nombran a Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y algunos otros países", subrayó Lavrov.