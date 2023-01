América Latina responde a la Jefa del Comando Sur de EEUU y su interés en los recursos de la región

Laura Richardson, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, comentó sin disimulo las verdaderas motivaciones e intereses de Washington para con América Latina. Las respuestas de distintas personalidades de la región, no se hicieron esperar.



"¿Por qué es importante esta región?", se preguntó la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos durante una conversación con el centro de estudios Atlantic Council, organización fundada en 1961, que cuenta con vínculos estrechos con la OTAN y con llamativas fuentes de financiamiento, como políticos republicanos y demócratas, militares retirados y exfuncionarios de la CIA.



"Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile", fue la respuesta sin tapujos de Richardson, en la que reconoce que el principal interés de Washington en América Latina recae, de forma primordial, en sus recursos naturales.



La jefa del Comando Sur no se detuvo ahí y agregó motivaciones para el interés estadounidense en la región, "las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año", y añadió " los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro".



Richardson destacó la importancia de la selva amazónica como "los pulmones del mundo" e indicó que "tenemos el 31% del agua dulce del mundo" en América Latina.

Las conclusiones no son menos directas, al afirmar que a EEUU "le queda mucho por hacer" y que "esta región importa".



Respuestas desde América Latina



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presente en la VII Cumbre de jefes de Estado de la CELAC, afirmó que, "tenemos que aprender (...) dónde está la verdadera naturaleza y el verdadero interés del Imperio, y seguir defendiendo los postulados martianos (… ) Martí nos convocó a mantener unidas a nuestras naciones, en ese concepto que es tan universal como Nuestra América", informó el portal de Cuba Debate.



El exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), afirmó en redes sociales: "Le recordamos a la jefa del Comando Sur de EEUU que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía".





, sostuvo en entrevista con Télam: "No vamos a aceptar que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas", y agregó que "no es la primera vez que EEUU habla de nuestras riquezas naturales. No vamos a aceptar ninguna imposición de nadie ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas".

Las declaraciones de Laura Richardson sobre los intereses de Washington en la región, al más fiel estilo de la Doctrina Monroe y su postulado de "América para los americanos", se enmarcan en el contexto de la importancia de contar con recursos naturales accesibles, esgrimidos como razones de seguridad nacional para EEUU.

Richardson se refirió a la presencia de Rusia, el "adversario número dos" de EEUU luego de China en la región, subrayando las fluidas relaciones diplomáticas y comerciales entre el país euroasiático con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Los recursos naturales latinoamericanos, "tienen mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego", destacó.