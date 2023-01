(VIDEOS) Lula: "El problema de Venezuela se solucionará con diálogo, no con bloqueo"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este lunes que los problemas que tiene Venezuela se solucionan con diálogo y no con la imposición de bloqueos contra el país suramericano.



"El problema de Venezuela se solucionará con diálogo, no con bloqueo", ni con amenazas de ocupación u ofensas personales, expresó Lula en una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires, junto a su par de Argentina, Alberto Fernández.



El mandatario brasileño dijo que su postura sobre Venezuela era de conciliación y reiteró su apuesta por el restablecimiento de las relaciones con Caracas, rotas por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. "Yo, en vez de criticar, prefiero dar un consejo", dijo.





Lula adelantó que junto al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, trabajarán por "restablecer la relación civilizada entre dos estados autónomos, libres e independientes". En ese sentido, comentó que su administración quiere tener embajada en Caracas y que Venezuela también tenga su legación diplomática en Brasil.El presidente brasileño agregó que como Presidente quiere ser "un constructor de paz" y poner en práctica lo que ha aprendido a lo largo de su vida: que cuando más se dialoga entre partes que discuten, más oportunidades hay para llegar a un acuerdo.Por otro lado, Lula recordó que las diferencias entre el Gobierno y la oposición venezolana no son nuevas, sino que se remontan hasta la administración de Hugo Chávez, a quien también querían sacar del poder. Sobre esa época, dijo que llegaron a crear un grupo de amistad para resolver las diferencias en democracia.El presidente de Brasil también instó a la comunidad internacional y a la prensa a reflexionar sobre lo que realmente sucede en el conflicto político venezolano, y ver qué sector es el que está realmente equivocado."Veo que muchas personas le piden comprensión a Maduro y esas personas se olvidan que [desde la oposición y la comunidad internacional] se hicieron cosas abominables contra la democracia, como reconocer a un tipo que no era presidente, que nunca fue electo como presidente de la República, que fue (Juan) Guaidó, un sujeto que estuvo por varios meses ejerciendo el papel de presidente sin ser presidente", comentó Lula.El líder brasileño agregó que a partir de el falso gobierno de Guaidó, se llegó incluso al punto de secuestrar las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, y la justicia del Reino Unido decidió entregarle a Guaidó las garantías sobre ese dinero. "Entonces me pregunto, ¿quién está equivocado?", cuestionó Lula.El presidente de Brasil dijo que en el caso venezolano se debe reflexionar, "tranquilamente", sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y observar las "muchas injerencias" que se han dado.Lula también dijo que en su momento la región logró que Venezuela fuese tratada y respetada con dignidad y que eso se logrará una vez más."Ya lo logramos una vez y lo vamos a lograr nuevamente. Venezuela será tratada nuevamente como todos los países deben ser tratados, lo que quiero para Brasil también lo quiero para Venezuela, respeto a mi soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos", concluyó Lula.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó que la única preocupación que debe tener la comunidad internacional sobre la situación política en Venezuela es la de "favorecer el diálogo entre los venezolanos".



Fernández recordó que desde su llegada a la presidencia, Argentina ha sido parte del Grupo de Contacto con Venezuela –que ha procurado trabajar por el avance de conversaciones entre las partes –, con miras a lograr acuerdos a través de un diálogo, que calificó como "bastante fructífero".



En ese sentido, puso como ejemplo la reunión que realizaron en noviembre pasado la oposición y el gobierno venezolano en París, que contó con su presencia y la de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Francia, Emmanuel Macron.





El mandatario también respondió a la prensa a la interrogante si el presidente Maduro y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirán a VII Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en Buenos Aires desde este martes 24 de enero."No tengo ninguna información de que el presidente Maduro no venga, pero no sé qué hará", comentó Fernández, quien recordó que a este foro regional "todos los países están invitados"."La inquietud por la presencia del presidente de Cuba y de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la Celac", agregó el presidente argentino, quien recordó que en su país no pasará lo que sucedió en EE.UU. con la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles el año pasado, cuando sus organizadores decidieron excluir a Caracas y La Habana.