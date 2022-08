(VIDEO) Justicia argentina resolvió incautar avión venezolano a pedido de EEUU

El juez federal de Lomas de Zamora, Argentina, Federico Villena, hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio.



El fallo implica una ratificación del bloqueo norteamericano sobre la aeronave, en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua entre ambos países.



La decisión fue tomada luego de que la fiscal Cecilia Incardona avalara la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclama el secuestro y posterior decomiso del avión.



La definición de la Justicia argentina en favor de Washington se da en medio de duros cuestionamientos por parte de funcionarios del gobierno venezolano a la Argentina. Como sucede con las extradiciones, más allá de la resolución judicial, la historia del avión tendrá un nuevo capítulo: la última palabra la tendrá la Casa Rosada.



Si bien los detalles de la resolución son confidenciales, de acuerdo con las exigencias del tratado con Estados Unidos, fuentes del caso aseguraron a Página/12 que el avión quedará secuestrado a disposición conjunta entre la Justicia local y la de Columbia. El magistrado tuvo que resolver si se cumplía con los requisitos del tratado firmado oportunamente entre ambos países, por lo que hizo lugar al pedido de incautación.



El Ministerio de Justicia de Estados Unidos determinó –a partir de la orden judicial emitida el 19 de julio por la Corte del Distrito de Columbia–, que el avión de bandera venezolana puede ser confiscado debido a violaciones a sus normas de control de exportaciones. Esas normas establecen que el Departamento de Comercio norteamericano tiene la potestad de aplicar sanciones y bloqueos a toda actividad no autorizada. En este caso, la nave fue originalmente producida en suelo norteamericano, luego vendida a Air France, y con posterioridad a la aerolínea Mahan Air de Irán. Desde 2008, rige una prohibición del gobierno estadounidense sobre la empresa iraní para las transacciones relacionadas a sus exportaciones, por una supuesta vinculación con grupos terroristas. Dentro de este bloqueo se encuentra el avión que permanece en Buenos Aires actualmente, luego de ser comprado por Conviasa, la empresa estatal de Venezuela.



De acuerdo con la ley 24.034 de 1991, Argentina y Estados Unidos suscribieron al tratado de asistencia mutua que implica, en los hechos, la colaboración en materia judicial entre los dos estados. En este contexto es que el gobierno norteamericano exige al argentino que haga efectiva la orden de confiscación de la aeronave. El Gobierno argentino aceptó el pedido y lo reenvió a la Justicia. Según fuentes del expediente, el Gobierno podría haber demorado el pedido a la Justicia o podría no haberlo enviado pero lo hizo por lo que ese aval es una de las razones que critica Venezuela al Ejecutivo.



El delito que invoca Estados Unidos es la reexportación, es decir, una violación a leyes inexistentes para la normativa argentina, el juez puede acatarlo amparado en el tratado.



La resolución, sin embargo, no afecta la situación procesal de los tripulantes del avión que aún aguardan la definición de la Justicia argentina, en el marco de la causa que investiga si la tripulación «se encontraba vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista o bien si sobrevolaron y aterrizaron en nuestro país con alguna finalidad delictiva», según la fiscalía.



La nueva decisión de la Justicia argentina se produce mientras la misma jornada del jueves diputados venezolanos se personaron a la embajada de Argentina en Caracas (capital venezolana) para reclamar la devolución del avión "secuestrado".

VER VIDEO

FBI allanó avión venezolano

La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU (FBI) allanó el avión venezolano secuestrado en Buenos Aires, Argentina.

El juez federal Federico Villena avaló la solicitud de Estados Unidos de realizar la mencionada acción. Vale destacar que el gobierno estadounidense hizo, días atrás, una solicitud de incautación del avión venezolano.

A través de un comunicado al que tuvo acceso el medio TN, se conoció que el pedido lo hizo el Tribunal para el Distrito de Columbia el pasado 19 de julio.

"El avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air", reseñó el documento.

Este jueves varios medios de comunicación aseguraron que la fiscal argentina, Cecilia Incardona, declaró procedente el pedido del gobierno de Estados Unidos (EEUU). Esto para incautar el avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde hace dos meses. Posteriormente, el FBI realizó el allanamiento.

El Departamento de Estado de EEUU asegura que se basa en la Ley 24.034. Esta fue aprobada en 1991 en el marco del Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales.

El pasado 9 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que la fiscal Cecilia Incardona acudió a la embajada estadounidense para cobrar un pago por el secuestro de la aeronave. «No le vamos a dar cuartel a los gobiernos y a las entidades patrocinadas por Estados que buscan evadir nuestras sanciones», apuntó el parlamentario.

Con información de Últimas Noticias / Venezuelanews