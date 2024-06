Google comenzará a eliminar permanentemente el historial de ubicaciones de los usuarios

6 de junio de 2024.- Google eliminará todo lo que sabe sobre las ubicaciones visitadas anteriormente por los usuarios, dijo la compañía, un año después de comprometerse a reducir la cantidad de datos personales que almacena sobre los usuarios.



La función de “línea de tiempo” de la compañía, anteriormente conocida como Historial de ubicaciones, seguirá funcionando para aquellos que decidan usarla, permitiéndoles desplazarse hacia atrás a través de potencialmente décadas de historial de viajes para verificar dónde estaban en un momento específico.



Pero todos los datos necesarios para que la función funcione se guardarán localmente, en sus propios teléfonos o tabletas, y ninguno de ellos se almacenará en los servidores de la empresa.



En un correo electrónico enviado por la compañía a los usuarios de Maps, visto por The Guardian, Google dijo que tienen hasta el 1 de diciembre para guardar todos sus viajes antiguos antes de que se eliminen para siempre.



Los usuarios aún podrán hacer una copia de seguridad de sus datos si les preocupa perderlos o desean sincronizarlos entre dispositivos, pero eso ya no sucederá de forma predeterminada.



La compañía también está reduciendo la cantidad de tiempo predeterminada durante la cual se almacena el historial de ubicaciones. Ahora, comenzará a eliminar ubicaciones pasadas después de solo tres meses, en comparación con el valor predeterminado anterior de un año y medio.



En una publicación de blog que anunciaba los cambios, Google no citó un motivo específico para las actualizaciones, más allá de sugerir que los usuarios podrían querer eliminar información de su historial de ubicaciones si están "planeando una fiesta de cumpleaños sorpresa".



"Su información de ubicación es personal", añadió la empresa. “Estamos comprometidos a mantenerlo seguro, privado y bajo su control. Recuerde: Google Maps nunca vende sus datos a nadie, incluidos los anunciantes”.



Pero la compañía se ha visto sometida a una presión cada vez mayor para ayudar a los usuarios a preservar la privacidad de su ubicación frente a los esfuerzos agresivos de las autoridades para convertir su información almacenada en un arma.

