Médicos Unidos Venezuela: Suman 806 integrantes del personal de salud muertos por Covid-19

07-12-21.-Venezuela acumuló hasta el lunes 806 muertes de trabajadores del personal de salud por motivos relacionados con la Covid-19 desde el inicio de la pandemia, luego de que, desde el 15 de noviembre, fallecieran 14, dijo este martes la ONG Médicos Unidos Venezuela.



"Se recibe información de 14 nuevas muertes de personal de la salud con criterios para covid-19 para llegar a 806, mientras los voceros oficiales reportan 5.202 fallecidos total", indicó la organización en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con la información, entre los fallecidos reportados se encuentran 13 médicos cirujanos identificados como Wilma Azocar, Alfredo Mogollón, Jeaneth Martínez, José Guillén, Ramón Trasmonte, Félix Saavedra, Omar Verastegui, Edwin Torres, Ramón Santiago, Adela Arenas, Amado Kotiech, Luis Guillermo Sánchez y Pedro Luis Canelón, así como la enfermera Ruth Maldonado.



Según los registros de Médicos Unidos de Venezuela, la región con mayor número de trabajadores sanitarios fallecidos es Zulia, con 156, seguido de Caracas (109), Carabobo (74), Bolívar (67), Aragua (49), Anzoátegui (46) y Lara (39).



El resto de regiones registran menos de 30 decesos en cada una.



"Nuestros reportes se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio al día y no necesariamente están incluidos en los reportes" del Gobierno, recordó la organización.



Médicos Unidos señaló que la vacunación de los trabajadores sanitarios ha reducido la mortalidad, pero que todavía hay sanitarios ingresados en la unidades de cuidados intensivos, sin precisar cuántos.



"Alertamos a las especialidades médicas con mayor riesgo de enfermar y fallecer para que extremen las medidas de prevención incluida la vacunación, igual para el personal de enfermería. La circulación viral se mantiene y la época decembrina es propicia para su propagación", agregó la ONG.



Igualmente, denunció que no se están realizando pruebas suficientes para la detección de casos de Covid-19 y, debido a esta situación, "nueve estados no reportan casos".



Venezuela registra 435.000 contagios desde el inicio de la pandemia y 5.202 fallecidos.



El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró el lunes que el 80 % de la población está vacunada, sin precisar si el porcentaje se refiere a personas inoculadas con una sola dosis o con la pauta completa, para la que se requieren dos inyecciones.

