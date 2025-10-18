Zulia: reportan un incendio en el patio de tanques de PDVSA en Palmarejo

18 de octubre de 2025.- En horas de la tarde de este día se reportó un fuerte incendio en el patio campo petrolero Palmarejo, municipio Mara, estado Zulia.

Según fuentes cercanas a PDVSA Santa Cruz, confirmaron que el fuego consume una acumulación de crudo pesado en el área.

Al lugar del hecho llegaron la unidad de supresión M-20 de PDVSA y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mara, para controlar las llamas y evitar la propagación.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocó el incendio y si hay heridos.

