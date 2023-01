Táchira: Preparan plan piloto para activación de peajes

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que para los primeros quince días del mes de febrero se prevé la activación del peaje ubicado en el sector Vega de Aza del municipio Torbes (San Josecito) bajo la modalidad de plan piloto, acción que busca adecuar los mecanismos tecnológicos que se utilizaran para el cobro del servicio además del control del flujo vehicular.



Subrayó que se comenzará a realizar el cobro, como una prueba, a determinadas horas del día, con lo cual afinarán los métodos que se implementarán cuando se active en su totalidad el peaje.



En cuanto a las tarifas a cobrar, precisó el mandatario “que son montos nacionales” sin embargo, estima que por ser un estado fronterizo se deberá incrementar el costo “ya que sería un servicio binacional (…) tomando en cuenta la apertura vehicular en la frontera”



Destacó que los recursos que se generen se invertirán en los trabajos de mejoras de las troncales 5, 1 y 10 además de otras vías que lo requieran como parte del plan que lleva la gobernación del estado para ir adecuando la infraestructura en todos sus ámbitos de la entidad.



“Si aquí se cobran cuatro lochas, en comparación con las tarifas en Colombia, yo no contaría con dinero para recuperar las vías, tenerlas bonitas”, sentenció.



Adicionalmente se prevé que en los kilómetros en los cuales tendrá incidencia el trabajo del peaje se desplegarán funcionarios de seguridad, auxilio vial y atención médica con servicios de ambulancias.



Apoyo de los gobiernos locales



Bernal insistió en la colaboración de los gobiernos locales para continuar mejorando las vías, convocó a los alcaldes que se sumen a los trabajos haciendo énfasis en la limpieza de cunetas y el desmalezamiento.



“Yo solo no puedo, por eso les pido que programen un plan de mantenimiento permanente en cunetas, desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y pintura vial, especialmente a los alcaldes de Libertador (Abejales), Fernández Feo (El Piñal) Torbes (San Josecito), San Cristóbal, Cárdenas (Táriba) García de Hevia (La Grita), Ayacucho (Colón) Panamericano (Coloncito) y Samuel Darío Maldonado (La Tendida).



El mandatario aduce que la inversión en las mejoras de las vías debe estar acompañada de un trabajo mancomunado donde en la medida en que se coloca el asfalto se estén limpiando las adyacencias, “si las cunetas están sucias y llenas de maleza el agua, producto de las lluvias, levantaría el asfalto y esta historia no terminaría nunca”.



Mantenimiento vial



Bernal arguye que a través de la Corporación para el Desarrollo Integral del estado Táchira, Corpotáchira, y el Instituto de Vialidad del Táchira, IVT, se están desarrollando obras de envergadura en las principales vías de comunicación del estado como parte del plan de recuperación.



En la troncal 5, continúa el mandatario, se están ejecutando trabajos en distintos puntos, como el caso de la curva de La Chicharronera, sector Campo C, municipio Capacho Nuevo, la cual se vio afectada por las fuertes lluvias y aún se mantienen cuadrillas del gobierno regional trabajando.



“Esta vía sufrió daños, producto de las fuertes lluvias caídas en la región tachirense durante las últimas semanas del año 2022 (…) en el sitio existe una falla geológica que ha impactado durante muchos años esta vía de comunicación (…) se realiza una obra de infraestructura hidráulica y de suelos, con un costo de más de un millón de dólares aprobados por el gobierno nacional”, acotó.



Puntualizó que las obras prevén garantizar un paso seguro entre San Cristóbal y la frontera con Colombia, como parte de las adecuaciones que se estiman en la entidad en el marco de la reapertura de las relaciones comerciales binacionales