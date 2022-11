Cinco fallecidos en accidente de tránsito en Delta Amacuro

Los cinco ocupantes el automóvil, tipo seda fallecieron en el accidente Credito: UN

08-11-22.-Cinco personas fallecidas, una persona lesionada y un ciudadano aprehendido, es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Nacional Simón Bolívar sector la Maza, parroquia 5 de Julio, municipio Casacoima del estado Delta Amacuro.



Según el reporte de la Policía Nacional Bolivariana los fallecidos son Ramón Eduardo Torres Díaz, de 67 años quien era el conductor de un Ford, tipo Sedan, modelo Fiesta, placa: AD188YS, color gris, de uso particular, y estaba acompañado por María Magdalena Larez Subero, 60 años, Elizabeth del Valle Rivas Duque, 40 años, Erick Daniel Mendoza Larez, 41 años y una menor de 14 años; todos murieron en el suceso.



Torres Díaz, se trasladaba desde El Triunfo (Delta Amacuro) hasta San Félix (Bolívar) para llevar a dos personas arrolladas hasta el hospital Raúl Leoni de Guaiparo.



El segundo vehículo involucrado en el suceso es un Ford, tipo pick up, modelo Sport Trac, placas: AA330PH, color gris, año: 2008 de uso particular, conducido por Jhon Jairo Ávila, de 33 años, quien se encuentra detenido y a la orden del Ministerio Público. El hombre iba sentido San Félix -El Triunfo, presuntamente embriagado y acompañado por una dama quien quedó lesionada.



El exceso de velocidad y la imprudencia fueron los detonantes de este fatal accidente, pues la carretera es estrecha y los vehículos chocaron de frente.



Extraoficialmente se conoció que entre los fallecidos se encuentran dos educadores, por tal motivo, la municipalidad de Casacoima decretó tres días de duelo.



En el lugar de los hechos, se apersonaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y Bomberos para realizar el rescate de los cuerpos atrapados en el amasijo de hierro.



Se conoció que todos los fallecidos son familiares del excandidato a la alcaldía de Casacoima, Carlos Bravo.



Por último, es importante destacar que la distancia de San Félix – Bolívar a El Triunfo- Delta Amacuro es de 486 km.

