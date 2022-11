AN aprueba en primera discusión proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Comunas

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, por mayoría calificada; el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Comunas, que tiene como objetivo fortalecer el modelo establecido por el poder popular para la formación y constitución de las comunas.



La propuesta, presentada por la diputada Liliana González, busca desarrollar las normas ya establecida para dar mayor protagonismo a los consejos comunales y consolidar el Estado Comunal.



Además, busca impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos, la simplificación y modernización de trámites para los comuneros.



"Tenemos el 70 por ciento del país en comunas, tres mil 641 comunas y más de 49 mil consejos comunales, vamos a impulsar la reforma para fortalecer esta ley que es muestra de la democracia venezolana", recalcó González en transmisión de ANTV.



Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, destacó que la reforma propone la radicalización de la democracia para garantizar el protagonismo del pueblo.



"Esta reforma nos permitirá la construcción de ese Estado de derecho e igualdad de justicia y democracia verdadera", dijo.



El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó remitir el proyecto de reforma a la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas para que se dé el proceso de la consulta.



En la reforma se plantea simplificar los trámites de registros, llevarlo de 90 a 30 días; los requisitos para escoger los voceros, el periodo de gestión de 3 a 4 años, crear un sistema de formación comunal, así como incluir cada comuna en el presupuesto anual de la nación, para la ejecución del presupuesto participativo.



El diputado Carlos Mogollón (PSUV/Dtto. Capital) refirió que la reforma a esta ley trae avances que definen el autogobierno y empodera al pueblo, para que ejecute y controle las políticas públicas y sincronice con las otras leyes del Poder Popular.



Entretanto, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), recordó que estas son leyes orgánicas ya aprobadas por la AN en periodo anterior, “aquí se están reformando las leyes existentes para hacer más eficiente el trabajo de los consejos comunales y comunas”, concluyó Rodríguez.



Con información de Prensa AN / AVN