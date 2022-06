(VIDEO) Presidente Maduro desde los Altos de Lídice instó a las autoridades a gobernar con las Comunas

En el marco del desarrollo del Plan Patria Comunal, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, lideró este miércoles una jornada de trabajo dedicada al desarrollo productivo en las comunas.



En la Comuna Socialista Altos de Lídice de Caracas, el jefe de Estado conoció de primera mano los espacios socioproductivos de la comunidad y entró en contacto directo con cooperativistas, emprendedores y productores comunales.



Asimismo, volvió a destacar las potencialidades del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, el mapa de soluciones, la Línea 58 de VenApp y la agenda concreta de acción, herramientas estratégicas para ir resolviendo las problemáticas de la población.



"Hay que gobernar desde las comunas. El poder popular lo sabe todo, lo puede todo. El poder popular sabe cuáles son los problemas, las soluciones. En esta nueva etapa de transición al socialismo, las 3r. net, tenemos que ir a fondo para gobernar con el poder popular, para el poder popular", expresó el jefe de Estado.



Entre las solicitudes se encuentra, la reparación y construcción de cinco consultorios, en la comunidad, debido a que tres de ellos se encuentran en etapa de rehabilitación y dos de ellos están en mal estado y sin paredes.



De igual forma, se solicitó recursos para la construcción de una sala para el parto humanizado.



Al respecto, el presidente Maduro instruyó al ministro del Despacho de la Presidencia, Jorge Márquez, para atender esta necesidad, luego de que sea presentado un plan de la comunidad.



Con respecto a la construcción de la sala para el parto humanizado, la ministra de salud, Magaly Gutiérrez, aseveró que la comunidad cuenta con una infraestructura y lo que faltaría sería rehabilitarla y equiparla con los equipos necesarios.



En materia de salud, además, el Gobierno Nacional se comprometió en la dotación de medicamentos para las farmacias que se encuentran en la comunidad, para garantizar el suministro continuo de los insumos a 480 pacientes que se atienden en la zona.



Durante la jornada, la comunidad señaló la importancia de contar en la comunidad una Casa Comunal.



En la actividad, se solicitó al jefe de Estado las herramientas para poder talar unos árboles que afecta un muro de la zona, que pone en riesgo a 84 viviendas.



"84 viviendas que van a ser afectadas sobre unos árboles que se tienen en los bloques de árboles, que tienen una problemática de un muro que está cediendo por la raíz del árbol. La solución que nosotros queremos la parte gubernamental que nos ayude con la tala de esos árboles", señaló el vocero



Por esta razón, el presidente Maduro dio la orden que se cuenten con todos los equipos para la tala de estos árboles, no obstante, instruyó a la comunidad a sembrar 200 nuevos árboles.



En referencia a las problemáticas de agua, los voceros de la comunidad comentarios que, durante tres años, no contaron con el servicio de agua potable, por lo que se tuvo que realizar un trabajo mancomunado con Hidrocapital.



"Ya fueron reparadas tres averías y están haciendo las maniobras de bombeo para ver el resultado", expresó uno de los voceros.



En otra comunidad de la zona caraqueño, los habitantes indicaron que no cuenta con módulo de salud ni Base de Misiones para atender a la comunidad.



"Tenemos una casa comunal donde necesitamos equipamiento para seguir dando respuesta y soluciones", expresó otra de las voceras.



De igual forma, se presentó una propuesta en materia deportiva, que es la construcción de una cancha deportiva, para la recreación.



Hasta los momentos, se cuenta con los espacios necesarios, no obstante, no se tiene acceso a materiales para su construcción.



Recordó que el autogobierno del pueblo es el "máximo sueño del Comandante Chávez" para la Venezuela socialista.



A la fecha, el país registra 49 mil 178 Consejos Comunales y tres mil 640 Comunas en pleno funcionamiento.





