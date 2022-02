(VIDEO) Presidente Maduro llamó a reestructurar los gobiernos regionales y locales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó este viernes a los Gobiernos Comunitarios del estado La Guaira, donde llamó a los gobiernos locales de Caracas, Miranda y La Guaira a darle efectividad a los Gobiernos Comunitarios.



Instruyó este viernes consolidar un plan para la reestructuración orgánica de los gobiernos regionales y municipales, cuyo modelo deben ser los estados La Guaira y Miranda, junto a Caracas.



La propuesta será elaborada de acuerdo con las experiencias de gobernanza de base en la región central del país, a cargo de los gobernadores Héctor Rodríguez, José Terán y la alcaldesa Carmen Meléndez.



Durante un acto de juramentación de 607 gobierno comunitarios en La Guaira, Maduro precisó que en siete días les sean presentadas un conjunto de ideas que ayuden a revolucionar el Estado, el gobierno nacional, los regionales y municipales.



Explicó que esta idea busca "darle todo el poder al pueblo" a propósito las 3R.Nets 2030, el cual debe implicar la reestructuración de todos los niveles de gobierno para ponerlos al servicio de la gente.



"Vamos a darle un revolcón al organigrama y a la estructura de funcionamiento de las gobernaciones y las alcaldías. Vamos a hacer un sistema de fuerzas. Vamos a arrancar por la región capital", expresó el mandatario nacional.



Agregó que el plan será propuesto en el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) los días 5 y 6 de marzo, y en el "congreso de la nueva época" a convocar posteriormente. "Vamos a llevarlo para tener el plan la visión clara", acotó.



Pidió que se construya en siete días un plan que ayuden a "revolucionar el Estado venezolano, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y darle todo el poder al poder popular".

"No quiero divisionismo, ni intrigas, ni enfrentamientos, lo que quiero es trabajo por el pueblo, unión y más unión. No queremos burocratismo. Hay muchos problemas creados por el burocratismo y la corrupción de funcionarios que están al frente de cargos y no le cumplen al pueblo, mano de hierro al burocratismo, la corrupción, la indolencia, la irresponsabilidad. Y debemos trabajar líneas estratégicas en cada R de las 3R.Nets. para impactar la vida social, política, económica y social del país. Para esto cada comunidad tiene que construir en su territorio el socialismo verdadero, concreto, con expresiones del poder político, del poder moral, del poder económico del poder militar", analizó el presidente Maduro.





