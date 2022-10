(AUDIO) Al menos seis árboles se cayeron en Caracas este jueves

06-10-22.-La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, informó que en el municipio al menos seis árboles se cayeron producto de los fuertes vientos y precipitaciones que se suscitaron en la ciudad desde el día de ayer.



Meléndez destacó que se mantienen «desplegados en todas las parroquias, con los organismos de Seguridad Ciudadana actuando. Entre ellos: Protección Civil, Bomberos, HidroCapital y todas las instituciones, accionando, atendiendo a las comunidades, ante las intensas precipitaciones».



Entretanto, el geógrafo y profesor de la UCV, Antonio de Lisio, comentó que los jabillos no son «seguros para la ciudad, «no son los mejores para amarrarse o atarse al suelo sobre todo cuando hay presencia de asfalto, además de contar con un tipo de ramas que son quebradizas, en el caso del jabillo las ramas no soportan la cantidad de agua y las raíces no son fuertes».



Sugirió al Estado realizar una evaluación de los ejemplares que se encuentran en las vías públicas y sustituir todos aquellos que no representen seguridad para la población. Aclaró que «sustituir no quiere decir talarlos, sino reubicarlos, no es dejar el sitio sin árboles, sino plantar los árboles correctos«.



Los municipios deberían actualizar el mapa de riesgo arborio fundamentándose en el tamaño del árbol, sus características, las cercanías que pudiera afectar en caso de caerse.



Lisio acotó que en la ciudad se deben evitar los monumentales que, muchas veces por el peso de la lluvias como las que se presentaron en la últimas horas, pueden ceder.



«Una ciudad como Caracas, yo siempre digo que es preferible eso que llamamos arbustos que no pasan de unos 6 o 7 metros (…) tenemos una ciudad con asfalto, con cemento, no es el mejor sitio para que los árboles crezcan», aseveró.





