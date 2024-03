Machado no le levanta la mano a Rosales e insiste que su candidata es Corina Yoris

Machado-Rosales Credito: Composición Aporrea-web

27-03-24.-María Corina Machado calificó de «burdo» que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidiera la postulación de Corina Yoris, como candidata a las presidenciales por la Plataforma Unitaria. Descartó su apoyo a Manuel Rosales, quien fue inscrito a última hora ante el CNE, al recalcar que Yoris es la abanderada de la oposición.



«El régimen impidió que la Plataforma Unitaria inscribiera a la doctora Yoris como la candidata. Así de débil estará (el gobierno) que se niega a medirse con una académica de 80 años. Lo que advertimos ocurrió: el régimen escogió a sus candidatos», dijo este 26 de marzo en una rueda de prensa.



Machado señaló hay que asumir lo ocurrido en el proceso de la presentación de las candidaturas. Enfatizó que «las decepciones y traiciones se convierten en lecciones para seguir», sin dar mayores detalles.



La dirigente política, al ser preguntada sobre cómo califica la candidatura de Rosales, subrayó que «ya eso lo ha juzgado el país». Consideró que los venezolanos procesan una enorme decepción; sostuvo que mucha gente siente que se burlaron de ellos y que las acciones de las últimas horas «desconocen el mandato» de las primarias.



Para la líder nacional de Vente Venezuela «lo que pasó anoche» acelera la transición «porque fue demasiado burdo». Afirmó que lo ocurrido con el CNE ha ayudado a unir más «a la verdadera oposición».



Machado fue clara al manifestar que aún hay tiempo para unas elecciones limpias, «pero todo depende de la voluntad del régimen, con la candidata Corina Yoris». Destacó que «nosotros no nos vamos a salir de la ruta electoral».



A su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro «se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices, para cerrar el camino a la verdadera oposición». Al respecto, subrayó que la comunidad internacional no tiene excusas y que «si hay alguien que quería lavarle la cara a Maduro ya no lo podrá hacer».



«¿Si a millones de jóvenes que quieren inscribirse no les permiten hacerlo estas son elecciones? ¿Si a la oposición unida no le permiten inscribir su candidato estas son elecciones? ¿Si el régimen es quien elige sus candidatos estas son elecciones?», preguntó a los gobiernos del mundo.



Machado sostuvo que va hasta el fina. Afirmó que, entendiendo los riesgos de mantener firme contra las pretensiones del mandatario Nicolás Maduro y su cúpula de funcionario de celebrar una elecciones a su medida «aquí nadie se raja». Aseguró a la ciudadanía que en Venezuela habrá elecciones transparente.



«Lo que han hecho demuestra su debilidad. Querían dividirnos y detenernos. Vamos hasta el final», agregó. Asimismo, indicó que tras las elecciones primarias del 22 de octubre, la ciudadanía le ha pedido no ceder y «aquí estamos». Prometió que jamás abandonará la voluntad ciudadanos y reiteró que «el régimen se ha equivocado» y que «estamos más unidos que nunca».



Denunció que ha recibido amenazas, así como integrantes de su equipo. Reconoció que este ha sido uno de los momentos donde ha sentido mayor presión. A su juicio, lo que ha tratado el gobierno de Nicolás Maduro es impedir que ella le hable con claridad al país.



¿Qué pasó antes de hablar Machado?



El 25 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por finalizado el proceso de postulación de candidatos a las presidenciales, no sin antes aceptar la inscripción de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo (UNT).



El proceso se consumó en la raya: a escasos minutos de terminar el lapso y en medio de denuncias de la Plataforma Unitaria de que el sistema electoral impidió el acceso para completar la postulación de Corina Yoris como un candidata a los comicios, en sustitución a María Corina Machado.



Tras consumarse la postulación de Rosales y se cuestionada por dirigentes políticos, Un Nuevo Tiempo publicó un comunicado para intentar justificar la postulación del también gobernador del estado Zulia.



Según la organización con fines políticos, por circunstancias aún no explicadas, «las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral y algo en lo que hemos sido claros y firmes es que la abstención no es opción».



«Como partido comprometido con la ruta electoral, aún en las peores condiciones, tomamos una decisión valiente, histórica y responsable», argumentó,



El partido agregó que «desde este momento nos disponemos a reconciliar a la alternativa democrática para salir lo más unidos posible a recorrer las calles y los pueblos de Venezuela».



La postulación de Rosales se produjo pese a que el pasado 12 de marzo afirmó que él y su partido mantenían su respaldo a la Plataforma Unitaria y a María Corina Machado.



«No tengo problema en seguir reafirmando aquello, aunque eso a veces cause molestia, pero la coherencia, para mí, es un valor fundamental en estos aspectos», dijo el mandatario regional en entrevista con circuito Éxitos, en medio de señalamientos de que supuestamente la organización con fines políticos torpedeaba la candidatura de Machado



En ese momento dijo estar dispuesto a hablar con Machado, que tiene «un rol fundamental» en este momento, al igual que todos los sectores y líderes. Agregó que la tarjeta electoral de Un Nuevo Tiempo «está al servicio de la Plataforma Unitaria y de María Corina Machado».



Sobre el posible escenario de inscribir candidatos para «reservar la tarjeta», señaló que «mi posición y la del partido, va a ser la posición de la Plataforma Unitaria, ahora la estrategia no está clara hasta el día de hoy».

