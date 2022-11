Jefe de la delegación opositora en México: Condiciones electorales y DDHH entre próximos temas del diálogo

jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación Gerardo Blyde Credito: UR

28-11-22.-El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación entre el gobierno y la oposición, Gerardo Blyde, mantiene grandes expectativas tras el acuerdo social firmado en México este fin de semana.



Afirmó que las condiciones electorales y el respeto de los Derechos Humanos son los próximos temas que se llevarán a la negociación en el país azteca.



Aunque aclaró que todavía no se ha definido la fecha para un nuevo acuerdo, Blyde confía en que existe una gran posilidad de llegar acuerdos en materia política, institucional y electoral.



«Si eso se logra va a renacer la esperanza para que de verdad haya un cambio político. La herramienta que yo conozco es negociar».



Añadió que la Plataforma Unitaria ha logrado construir no solo este proceso de negociación, sino un candidato unitario. A su juicio, quien vaya a las presidenciales en 2024 va a necesitar condiciones y poder gobernar.



Blyde aseguró que ahora es cuando viene un proceso de negociación fuerte, «ahora vamos a profundizar en muchos temas, y esos temas incluye los derechos humanos y los presos políticos, ¿cuál escenario podríamos tener?, ¿cuál herramienta podríamos tener? «.



Acuerdo social



Precisó que la liberación de 3 mil millones de dólares de fondos venezolanos retenidos en el extranjero, representa un acuerdo a la crisis que enfrenta Venezuela y que se requería a través de «un entendimiento que atendiera las deficiencias en materia sanitaria, educativa y servicio eléctrico».



«Había que atender lo urgente, para despúes ocuparnos de lo importante, no es depreciar ningún tema, todo estos temas están en la agenda pautada el año pasado. Se logra regresar a un proceso de negociación como una herramienta, no como un fin, si no existe esa herramienta ¿qué tenemos? para ayudar a la gente, el venezolano de a pie, pero también buscar los derechos políticos y humanos«, dijo.



En entrevista concedida al Román Lozinski para el circuito Éxitos de Unión Radio, subrayó que mediante un fidecomiso Naciones Unidas y a través de la oficinas de la ONU en Venezuela se administrarán dichos recursos de manera auditable para que todo el mundo tenga acceso a la información.



El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación.



«Los recursos de la ONU harán procesos de licitación transparentes publicados en su página web». Agregó que técnicos de ambas partes determinaron las áreas priorizadas, hospitales donde se van a invertir y estabilizar el sistema electrico. «Yo no quiero crear falsas expectativas, porque con ese recurso que es finito no se puede generar nuevas y grandes inversiones en materia electrica».



Afirmó que la ejecución de este acuerdo llevará una serie de encuentros «acá y afuera para poder implementarlo las cosas que se firman no pueden quedar en el aire«.



Dijo que la ayuda humanitaria se verá a final de enero como la atención del Programa Mundial de Alimentos que llegará a un millón de personas más, «esas cosas se van a ver más rápido y hay cosas que significa ejecución de infraestructuras hospitalarias, escuelas o eléctricidad que tardan un poco más».



Puntualizó que este primer acuerdo es el inicio de la negociación entre las partes con los distintos mediadores, «en este proceso de negociación ha trabajado el Reino de Noruega y la administración Biden«



Annabel Ovalles/ Unión Radio en la negociación entre el gobierno y la oposición, Gerardo Blyde, mantiene grandes expectativas tras el acuerdo social firmado en México este fin de semana.



Afirmó que las condiciones electorales y el respeto de los Derechos Humanos son los próximos temas que se llevarán a la negociación en el país azteca.



Aunque aclaró que todavía no se ha definido la fecha para un nuevo acuerdo, Blyde confía en que existe una gran posilidad de llegar acuerdos en materia política, institucional y electoral.



«Si eso se logra va a renacer la esperanza para que de verdad haya un cambio político. La herramienta que yo conozco es negociar».



Añadió que la Plataforma Unitaria ha logrado construir no solo este proceso de negociación, sino un candidato unitario. A su juicio, quien vaya a las presidenciales en 2024 va a necesitar condiciones y poder gobernar.



Blyde aseguró que ahora es cuando viene un proceso de negociación fuerte, «ahora vamos a profundizar en muchos temas, y esos temas incluye los derechos humanos y los presos políticos, ¿cuál escenario podríamos tener?, ¿cuál herramienta podríamos tener? «.



Acuerdo social



Precisó que la liberación de 3 mil millones de dólares de fondos venezolanos retenidos en el extranjero, representa un acuerdo a la crisis que enfrenta Venezuela y que se requería a través de «un entendimiento que atendiera las deficiencias en materia sanitaria, educativa y servicio eléctrico».



«Había que atender lo urgente, para despúes ocuparnos de lo importante, no es depreciar ningún tema, todo estos temas están en la agenda pautada el año pasado. Se logra regresar a un proceso de negociación como una herramienta, no como un fin, si no existe esa herramienta ¿qué tenemos? para ayudar a la gente, el venezolano de a pie, pero también buscar los derechos políticos y humanos«, dijo.



En entrevista concedida al Román Lozinski para el circuito Éxitos de Unión Radio, subrayó que mediante un fidecomiso Naciones Unidas y a través de la oficinas de la ONU en Venezuela se administrarán dichos recursos de manera auditable para que todo el mundo tenga acceso a la información.



El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación.



«Los recursos de la ONU harán procesos de licitación transparentes publicados en su página web». Agregó que técnicos de ambas partes determinaron las áreas priorizadas, hospitales donde se van a invertir y estabilizar el sistema electrico. «Yo no quiero crear falsas expectativas, porque con ese recurso que es finito no se puede generar nuevas y grandes inversiones en materia electrica».



Afirmó que la ejecución de este acuerdo llevará una serie de encuentros «acá y afuera para poder implementarlo las cosas que se firman no pueden quedar en el aire«.



Dijo que la ayuda humanitaria se verá a final de enero como la atención del Programa Mundial de Alimentos que llegará a un millón de personas más, «esas cosas se van a ver más rápido y hay cosas que significa ejecución de infraestructuras hospitalarias, escuelas o eléctricidad que tardan un poco más».



Puntualizó que este primer acuerdo es el inicio de la negociación entre las partes con los distintos mediadores, «en este proceso de negociación ha trabajado el Reino de Noruega y la administración Biden«



Annabel Ovalles/ Unión Radio

Esta nota ha sido leída aproximadamente 268 veces.

La fuente original de este documento es:

UR (https://unionradio.net/blyde-condiciones-electorales-y-ddhh-entre-proximos-temas/)