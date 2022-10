(VIDEO) OEA: Guaidó sin apoyo anuncia que no asistirá a la asamblea ante rechazo de varios países

El exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado como supuesto «presidente interino» de Venezuela desde 2019, comunicó este martes que no asistirá al 52º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará en Lima esta semana, en razón de la distancia que han tomado algunos gobiernos de la región de su pretendida administración.



Varios países de la región encabezados por Antigua y Barbuda buscarán revocar la representación de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un proyecto de resolución.



De acuerdo con información reseñada en el portal Motinoreamos se conoció que estos países serían Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, además, de Trinidad y Tobago.



Esta situación fue admitida por el propio Juan Guaidó quien mediante un comunicado, confirmó que no tendrá un representante en la Asamblea General que se efectuará en Perú desde el próximo 5 de Octubre.



"El rechazo de algunos países de la región al Gobierno Interino ha llevado, en los últimos años, a que se deje de lado el problema humanitario y de derechos humanos. El debate de la Asamblea General se enfoca, en su lugar, en las credenciales de nuestra delegación. Afirmando, incluso, que no se adherirán a las resoluciones aprobadas con la presencia de Venezuela", señala el comunicado de Guaidó.



Tras el cambio de varios gobiernos en países de la región, el representante que designó Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, ya no cuenta con el apoyo necesario para poder participar en este evento continental.



De aprobarse esta resolución, Tarre Briceño ya no podrá asistir a las sesiones del Consejo Permanente en Washington, Estados Unidos.



Recordemos que Venezuela ya no forma parte de este mecanismo regional, luego que el presidente Nicolás Maduro decidiera no formar parte de la OEA y denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.



La separación formal se hizo efectiva el 27 de abril de 2019. Sin embargo, ya para entonces Estados Unidos y otros gobiernos de la región habían desconocido a las autoridades legítimas de Venezuela en favor de Guaidó, al tiempo que Almagro y la OEA se convirtieron en punta de lanza para la promoción de intervenciones armadas e imposición de sanciones.



La posición del así llamado interinato se debilitó desde enero de 2021, cuando con apenas días de diferencia asumió la nueva legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela y Donald Trump abandonó la Casa Blanca, a lo que se sumaron cambios paulatinos –aunque constantes– en el mapa político del continente.

En abril del 2019 el Embajador de Antigua y Barbuda, ante la elección del del representante del autoproclamado Guaido manifestó que "fue un día triste para la OEA".

Con información de Venezuela News / Laiguana.tv