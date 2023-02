Ministro Freddy Ñáñez responde a diario español sobre supuesto uso de la inteligencia artificial para noticias a favor del Gobierno

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, le salió al paso a el diario El País de España quien dice que el Gobierno Bolivariano recurre ahora a la Inteligencia Artificial como parte de su artillería de estrategias digitales para ocultar «la realidad» del país.

Según Ñáñez, se trata de un fracaso de ya larga raíz. "Es el fracaso de haber escogido a Guaidó como fantasía, de pensar que porque levanté la mano en una esquina ya era el presidente de la República, al margen de las instituciones, de la Constitución y de un pueblo con voluntad y conciencia. Acuden a estos bulos que terminan de subrayar el descrédito de los medios de comunicación".





"Para no tener que admitir su estupidez orgánica, la derecha ahora rebusca argumentos en los que atribuye el éxito político del presidente Nicolás Maduro al uso de la inteligencia artificial", continuó el ministro de comunicación.Una realidad globalEn las denuncias de la maquinaria mediática global se presentan los reportajes positivos que se han hecho virales en Youtube y las redes como si fueran un terrible invento del gobierno de Venezuela para difundir noticias falsas.De este modo, en la misma red puede leerse que más de 12.000 empresas de todo el mundo están utilizando ya esta aplicación para crear videos con inteligencia artificial. "Entre esas compañías figura la agencia de noticias Reuters y la cadena británica de televisión BBC", según el portal informacion.es, en un trabajo publicado en octubre de 2022.En esta y otras páginas web se indica que la empresa que ofrece este servicio se llama Synthesia fue fundada en 2017 por un equipo de investigadores y empresarios de inteligencia artificial de la University College de Londres, la Universidad de Stanford, la Universidad Técnica de Munich y la Universidad de Cambridge. "Entrenamos redes neuronales para reproducir el aspecto fotorrealista y los movimientos que usted ve en videos de personas reales. Hemos atravesado el denominado valle inquietante y creamos humanos sintéticos que parecen reales", explica Johnathan Starck, el CTO (director de tecnología) de la compañía.Avatares mágicosEl Instituto Reuters, en su informe sobre las perspectivas del sector comunicacional para 2023, advierte que el fenómeno es planetario."Este año empezaremos a ver más herramientas así abiertas a creadores, periodistas y demás, lo que nos permitirá crear nuevas versiones de nosotros mismos, del resto y del mundo que nos rodea".Se refiere a una aplicación que permite crear avatares mágicos de uno mismo y eliminar objetos no deseados de cualquier foto, sin necesidad de conocimientos técnicos."Esta clase de apps ya han sido criticadas por robar a los artistas, por recurrir a prácticas depredadoras de intercambio de datos y por promover estereotipos sexuales, aunque nada de esto impedirá que se apoderen de las redes sociales este año", pronostica el informe."Las implicaciones para el periodismo no están del todo claras, pero ya se utilizan herramientas como MidJourney y Dall-E a fin de generar ilustraciones para artículos y posteos. El flamante medio Semafor ha sido más ambicioso: bajo la denominación Witness (testigo) creó varios videos con testimonios desde Ucrania ilustrados poderosamente mediante animaciones de IA, en ausencia de imágenes reales", precisa el documento del Instituto Reuters."Todo esto probablemente producirá en los próximos años una explosión de contenidos automatizados o semiautomatizados, para bien o para mal (la firma de investigaciones Gartner calcula que representarán el 25% de todos los datos de internet). Será más fácil que nunca crear contenidos multimedia ‘atractivos’ y muy verosímiles, aunque también será más difícil que nunca separar lo que es real de lo que es falso, engañoso o manipulado", alerta.Otro dato aportado por el mismo informe demuestra que el asunto de los periodistas virtuales reportando noticias sobre Venezuela, que tanto preocupa a la maquinaria mediática, es apenas un botón de muestra de lo que se perfila como un jugoso negocio."Deep Brain AI, una compañía tecnológica con sede en Corea del Sur, crea copias digitales (o gemelos digitales) de populares conductores de informativos televisivos, que ahora aparecen regularmente en los principales canales asiáticos. Las emisoras surcoreanas MBN y Arirang y las chinas BTV y CCTV utilizan esta tecnología para ahorrar costes y mejorar la presencia de los presentadores más famosos –expone el texto-. La empresa busca ahora clientes en Estados Unidos, donde los canales están bajo presión para hacer más con menos. Un probable caso de uso es la meteorología a la carta: se puede crear con IA el modelo de un meteorólogo popular, con sus frases y expresiones favoritas, y luego se generan videos actualizados para cualquier lugar cada vez que cambian los datos del tiempo".

El diario español monta esta nueva matriz de opinión alegando que se trata de una campaña del gobierno creada en esta ocasión con el software de inteligencia artificial denominado, Synthesia, calificando a los reportes emitidos por el noticiero House of News En Español, como propaganda del gobierno venezolano, asegurando que los reporteros que aparecen en pantalla son unos avatares, creados por inteligencia artificial.

Enfilados a desacreditar los esfuerzos de Revolución Bolivariana, obviando la resiliencia y los sacrificios del pueblo venezolano por salir adelante en medio de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados, con este tipo de reportajes, se denota la falta de conocimiento de la realidad venezolana.

Con información de La Iguana / Últimas Noticias