"ADN de la Noticia" realizó programa contra la corrupción en la Esquina Caliente de Caracas

Esquina Caliente y el programa "ADN de la Noticia"

3 de abril de 2023.- El tema de la corrupción fue el tema abordado por el programa de radio "ADN de la Noticia" el pasado 30 de marzo.



Sus implicaciones, orígenes, causas, las detenciones de altos funcionarios y empresarios ligados a la trama del robo y desfalco que afectó fondos del erario público, llamados a la no impunidad y la aplicación de todo el peso de la ley para los responsables, respaldo al presidente Nicolás Maduro en su avanzada contra la Corrupción, modificación de las leyes para que se eleven las penas, no tener ningún tipo de privilegio ni enviar a cárceles tipo hotel "5 estrellas" ni con "sillas decoradas" a los implicados en los hechos, aplicación de controles más estrictos y activación de la contraloría social por parte del pueblo para verificar los recursos, la no construcción de cárceles "exclusivas" para los corruptos, rescate de los valores y plan de formación a todos los funcionarios públicos que aspiren a dirigir instituciones, fueron algunas de las muchas reflexiones, análisis y propuestas que se dieron durante la transmisión del Noveno Programa *ADN???? DE LA NOTICIA*, desde la Carpa de la *ESQUINA CALIENTE*, ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas.



La conducción, en esta ocasión, estuvo bajo la responsabilidad de los reconocidos Periodistas y Comunicadores Diógenes Carrillo y Omaira Borges.



Acompañaron e intervinieron en el desarrollo del programa; María Teresa Morillo Comunicadora Popular de Radio *JUREL* de Margarita, la Dra Oneida Acevedo, Carlos Hernández de la *COORDINADORA POPULAR DE CARACAS* "William Mantilla", Daniel Retamar, Comunicador y enlace de PC de Chile en Venezuela Jaime Ramírez Comunicador Popular del *CIMARRÓN* (PPCV) y Dirigente Sindical del Sector Salud, Miriam Bolívar Militante y Responsable de la *Esquina Caliente*, Gaspar Pinto Periodista, Freddy Tovar del Comité de Salud de Propatria, Red Comunitaria de Resistencia Indígena, Jesús Ospino del PSUV Obrero Santa Teresa y Luis Salazar Comunicador y Productor del programa quien realizó un contacto telefónico.



El siempre consecuente y solidario, Poeta Jhon Guerrero recitó su poesía y reflexión en la programación.



*TRANSMISIÓN realizada en vivo por:

Radio CIUDAD CARIBIA 105.7 FM Caracas



*WEB:*

radionegroprimero.blogspot.com

radiociudadcaribia.blogspot.com



*CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN:*



Luis Salazar

Omaira Borges

Daniel Retamar

José Rondón



*DIRECCIÓN:*





Carlos Lugo



Roberto Garcés



*Reporte e Imágenes:* José Rondón