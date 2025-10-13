Tormenta "nor’easter" obliga a realizar rescates acuáticos e inunda carreteras a medida que avanza por la Costa Este de EEUU



Una tormenta denominada nor’easter de gran impacto está desatando ráfagas de viento dañinas, lluvias intensas e inundaciones costeras mientras avanza por la costa del Atlántico medio.

La tormenta está causando graves estragos mientras avanza lentamente hacia el norte, interrumpe los vuelos en los principales aeropuertos del noreste y amenaza con empujar el océano hacia las viviendas y carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio en varias ocasiones hasta este lunes.

Esta tormenta costera se llama nor’easter debido a la dirección predominante del viento desde el noreste justo por delante de su centro. Estos vientos del noreste empujan el agua hacia la costa, lo que provoca la erosión de las playas y la acumulación de agua que causa inundaciones.

Rescates acuáticos: Las autoridades en Georgetown, Carolina del Sur, rescataron a varios automovilistas atrapados la mañana del domingo por las inundaciones, después de que casi 254 mm de lluvia cayeran allí en 24 horas desde el sábado hasta el domingo, dijo a CNN Brandon Ellis, director de Servicios de Emergencia del Condado de Georgetown. Nadie resultó herido. Numerosas personas en el condado de Columbus, Carolina del Norte, también fueron rescatadas de vehículos varados en carreteras inundadas, según funcionarios locales.

Vientos castigadores: Se han observado ráfagas de viento de más de 80 km/h en Carolina del Norte, Virginia, Delaware y Nueva Jersey hasta la tarde del domingo. Se midió una ráfaga de 98 km/h en Cape Lookout, Carolina del Norte, mientras que las ráfagas en Sea Isle City, Nueva Jersey, alcanzaron los 95 km/h. Las fuertes ráfagas de viento continuarán extendiéndose hacia el norte.

Peligrosas inundaciones costeras: Los niveles del agua aumentaban temprano la tarde del domingo desde Carolina del Norte hasta el noreste. Los niveles del agua en Duck, Carolina del Norte, alcanzaron el nivel de inundación mayor al final de la mañana del domingo y se espera que decenas de otros lugares experimenten inundaciones importantes o moderadas en las próximas horas. En algunos sitios, los niveles del agua podrían alcanzar una marca que no se veía desde hace más de una década, hasta el lunes.

Problemas de viaje: La tormenta está afectando los viajes aéreos en el noreste, con demoras en tierra debido al clima que continuaban la noche del domingo en los aeropuertos Boston Logan y John F. Kennedy, según la Administración Federal de Aviación, después de que se despejaran las demoras en tierra en Reagan National, Newark Liberty, Filadelfia y John F. Kennedy más temprano ese día. Las demoras promedio en JFK superaban las tres horas al final del domingo, informó la agencia. Hasta las 9:30 p.m. hora de Miami del domingo, casi 7.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos estaban retrasados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.com.

Se están produciendo importantes inundaciones costeras

El lento desplazamiento del nor’easter provocará varias rondas de inundaciones costeras que podrían anegar carreteras y viviendas, y aumentar el potencial de erosión de las playas a lo largo de toda la costa este.

Se espera que decenas de estaciones de medición de ríos alcancen niveles de inundación moderada o mayor, el nivel más severo, debido a este nor’easter hasta este lunes. Las áreas desde Virginia Tidewater hasta Delaware y el sur de Nueva Jersey son de especial preocupación.

Los niveles de agua alcanzaron la etapa de inundación menor el domingo por la tarde en Atlantic City, Nueva Jersey, y provocaron el cierre de las rutas 40 y 30 en ambas direcciones dentro y fuera de la ciudad. La amenaza de inundación aumentará aún más el lunes, superando los 2,4 metros, lo que sería el nivel más alto registrado desde la supertormenta Sandy en 2012.

Se prevé que los niveles en Cape May, Nueva Jersey, superen los 2,4 metros este lunes, lo que sería el tercer nivel más alto registrado y el más alto desde enero de 2016.

Esta potente tormenta ya ha causado inundaciones costeras en el sureste. Partes de la autopista 12 de Carolina del Norte estuvieron cerradas el domingo debido al desbordamiento del océano. El Departamento de Transporte advirtió a los conductores que viajar en los Outer Banks es peligroso.

La erosión continua de las playas en los Outer Banks aumenta la preocupación en la zona. Al menos nueve casas desocupadas han colapsado en el Atlántico desde el 30 de septiembre debido a la intensa acción de las olas y la erosión provocada por tormentas recientes.

El puerto de Charleston, en Carolina del Sur, alcanzó el nivel de inundación mayor el sábado por la tarde y el viernes por la mañana, lo que provocó inundaciones en las calles de la ciudad.

Autoridades instan a la vigilancia

Los líderes de toda la costa este han pedido a los residentes de sus estados que sean cautelosos. La gobernadora en funciones de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia, que entró en vigor el sábado por la noche, "por precaución", y pidió a los residentes que no salieran a la carretera "a menos que fuera absolutamente necesario".

Gobernadores como Kathy Hochul, de Nueva York, y Wes Moore, de Maryland, no llegaron a declarar el estado de emergencia, pero instaron a la vigilancia.

"También animo a todos los habitantes de Maryland a asegurarse de que sus seres queridos y vecinos estén monitoreando adecuadamente el potencial de vientos fuertes, lluvias e inundaciones", dijo Moore. "Cuídense. Cuiden a los suyos".

Atlantic City se ha estado preparando para la tormenta durante la última semana, dijo el alcalde Marty Small Sr. a CNN el domingo, y añadió que la ciudad había aprendido de tormentas anteriores como Sandy cuál es la mejor manera de prepararse.

"Siempre nos preparamos para lo peor y seguimos esperando lo mejor", dijo a CNN el coordinador interino de Gestión de Emergencias de la ciudad, Michael Famularo.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware activó a la Guardia Nacional del estado para ayudar con cualquier problema relacionado con la tormenta, anunció DEMA en un comunicado de prensa el domingo.

Viento y lluvias intensas no son solo preocupaciones costeras

El cambio climático está potenciando los vientos de los sistemas del noreste más fuertes, según un estudio reciente, y este tiene el potencial de provocar impactos significativos en múltiples lugares a lo largo de la costa este.

Ráfagas de viento fuertes y prolongadas, de 40 a 55 mph (64 a 88,5 km/h), azotarán la costa a medida que la tormenta avanza lentamente hacia el norte. Se esperan algunas de las ráfagas más fuertes, por encima de las 55 mph, desde Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra. Estas ráfagas de viento son tan potentes como las producidas por una tormenta tropical, aunque esta tormenta no está clasificada como tal.

Los vientos fuertes podrían durar hasta la mañana de este martes a lo largo de la costa noreste y podrían derribar ramas de árboles y lanzar objetos no asegurados.

Alrededor de 10.000 clientes en Carolina del Norte y 5.000 en Nueva Jersey se quedaron sin electricidad la noche del domingo, según Poweroutage.us, y es posible que este lunes se produzcan más retrasos y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos como Washington, Nueva York y Boston.

Se esperan precipitaciones de 25 a 76 mm a lo largo de la costa este, con algunas zonas en el este de Carolina del Norte y el sureste de Nueva Inglaterra, que podrían alcanzar un total de hasta 127 mm. Las inundaciones repentinas localizadas serán una preocupación en las áreas que experimenten varios episodios de lluvias intensas.

El nor’easter finalmente se debilitará o se alejará de la costa el martes. Una alta presión se establecerá tras la tormenta, resultando en un clima seco y vientos en disminución.