Exfuncionarios del Gobierno francés piden la renuncia de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron Credito: Efe

7 de octubre de 2025.- Dos ex primeros ministros franceses se han distanciado del presidente Emmanuel Macron, manifestando su descontento con las decisiones tomadas por el mandatario y pidiendo su renuncia.



Citado por medios internacionales, Édouard Philippe, primer ministro de Macron después de llegar al poder en 2017, expresó este martes que el jefe de Estado debería convocar a elecciones presidenciales anticipadas y dimitir después de que la Asamblea Nacional apruebe un presupuesto para 2026.



Philippe indicó que el presidente «debería decir que no podemos dejar que lo que hemos estado experimentando durante los últimos seis meses se prolongue. Otros 18 meses serían demasiado largos y perjudicarían a Francia».



El mandatario previamente ha declarado que va a completar su segundo y último mandato presidencial hasta su fin en 2027.



Por su parte, Gabriel Attal, quien fue nombrado como primer ministro durante el segundo mandato de Macron, luego manifestó su descontento con la decisión en 2024 de disolver la Cámara Baja del Parlamento, que es la raíz de la actual crisis que vive el país; en declaraciones a un medio local, dijo el lunes que «como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones del Presidente».



Los pronunciamientos de los antiguos aliados de Macron surgen luego que el primer ministro Sébastien Lecornu, el cuarto en ocupar el cargo desde la disolución de la Asamblea Nacional, anunciara el lunes su dimisión.



El mandatario le dio a Lecornu otras 48 horas para realizar «negociaciones finales» en interés de la estabilidad nacional, ya que el país lleva un año en medio de agitaciones políticas.



Tras la disolución de la Asamblea Nacional, el 9 de junio de 2024, y las nuevas elecciones, Macron enfrenta un Parlamento lleno de opositores que han derribado sus gobiernos minoritarios.