CNE de Ecuador anunció referéndum para el 16 de noviembre

CNE de Ecuador Credito: web

22 de septiembre de 2025.- En medio del toque de queda por las fuertes protestas que se presentaron en Ecuador durante los últimos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de esa nación, confirmó la fecha para que se lleve a cabo la consulta popular impulsada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el próximo 16 de noviembre de 2025.



Este referéndum no incluye la pregunta que pretende impulsar un proceso de Asamblea Constituyente que posibilite cambiar la carta magna aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), que la Corte Constitucional (CC) aún está revisando, como ordenan las leyes del país.



En tal sentido, los votantes deberán decidir en las urnas por dos preguntas como lo es si se elimina o no de la Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país, y también si se elimina la obligación del Estado de asignar recursos públicos a las organizaciones políticas.



El proceso de referéndum 2025 tendrá un costo de USD 59.783.375,08. La entidad fijó el límite del gasto electoral para la consulta popular en USD 5.575.489,60, que se dividirá en partes iguales para las campañas por el “Sí” y el “No”.

Nueve demandas contra el decreto para convocar a Asamblea Constituyente en Ecuador



Hasta la noche de este domingo, la CC había recibido nueve demandas de inconstitucionalidad interpuestas por docentes, abogados, colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos contra el decreto presidencial 153, mediante el cual Daniel Noboa buscaba consultar a la ciudadanía sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.



Los demandantes alegan que el decreto adolece de vicios de fondo y de forma, señalando que el presidente ignoró el procedimiento que lo obligaba a enviar su propuesta a la Corte para obtener los dictámenes previos requeridos.



Seis organizaciones sociales argumentan que Noboa no justifica la necesidad de una nueva carta magna para resolver problemas que podrían abordarse con políticas públicas bajo el marco constitucional vigente. Las demandas ya fueron sorteadas y se encuentran en estudio por parte de los magistrados.



Respecto al análisis de la CC, este domingo que admite llevar a trámite la evaluación sobre la legalidad del referéndum para instaurar una Constituyente a iniciativa del mandatario, por lo que solamente queda esperar que se pronuncie respecto a la convocatoria, lo cual permitiría incluir la pregunta en la consulta popular del 16 de noviembre.



Noboa espera el paro nacional por el alza del diésel y el ajuste en una Latacunga militarizada



En un contexto de alta tensión social ante el alza del diésel y el ajuste económico que lleva adelante el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa aguarda el inicio de una jornada de paro nacional convocada por organizaciones indígenas y sociales desde la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, rodeado de militares.



Para este lunes, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), uno de los brazos con mayor fuerza de la Conaie, anunció «la toma de la ciudad de Latacunga».



Tras un decreto presidencial emitido la semana pasada, la sede de la Presidencia fue trasladada a Latacunga y la Vicepresidencia a Otavalo, una decisión que el Ejecutivo justificó como una muestra de compromiso con la gobernabilidad y el diálogo directo, convocado desde esa gobernación.



No obstante, la medida ha generado escepticismo, alimentado por la firma de los decretos relacionados con la consulta popular en Quito, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la ubicación real del mandatario mientras el país se prepara para un nuevo ciclo de protestas.