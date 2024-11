Cuba: Sistema Electroenergético Nacional estabilizado en todo el país

Cuadrillas de la empresa eléctrica de Cuba trabajan para restablecer el servicio

12 de noviembre de 2024.- En Cuba, este martes se reporta una continua y minuciosa recuperación de los daños dejados por los huracanes Óscar y Rafael, además de los dos sismos que afectaron la zona más oriental del territorio.



La corresponsal de teleSUR en la Habana, Fabiola López, reportó que como parte de las labores recuperativas ya se reiniciaron las actividades docentes en la capital, con un 92% de asistencia de estudiantes. Aun así, los centros escolares internados no han podido reanudar sus actividades debido a las afectaciones energéticas en la Isla.



Se reportó además que en horas de la madrugada el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) logró reconectarse y estabilizarse en todo el territorio nacional, luego que se lograra hacer llegar fluido eléctrico a la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río.



Por su parte el Consejo de Defensa Nacional supervisa las actividades recuperativas en todo el país, principalmente en las zonas afectadas por los eventos sísmicos, donde ya se han reportado 1130 réplicas sísmicas, 47 de ellas perceptibles, sobre todo en los epicentros.



De forma preliminar, las autoridades informaron de la afectación de al menos 2018 viviendas en las regiones donde los movimientos de tierras fueron más severos. De ellas, 26 son derrumbes totales, 30 instituciones de salud y 40 centros educativos, además de al menos 9 deslizamientos de tierras.



Por su parte, en Granma se han reportado 7 heridos, sin embargo, no han sido reportados fallecidos a causa de los eventos sísmicos.



Igualmente, se han cuantificado los daños producidos por el huracán Rafael, sobre todo en la provincia de Artemisa, más afectada por el meteoro. A pesar de los grandes daños se informó de 5353 consumidores con servicio eléctrico, debido a la caída de torres de alta tensión en la provincia.



Se informó también de la llegada de brigadas de todo el país hacia la región artemiseña para apoyar en las labores de recuperación, principalmente del servicio eléctrico.



Por otro lado, en la provincia de Mayabeque, también altamente afectada por Rafael, se contabiliza que el 92 por ciento de los clientes poseen servicio eléctrico. Igualmente se contabilizaron 2200 viviendas dañadas y 148 derrumbes totales.



La capital por su parte, se muestra más recuperada, debido a la menor magnitud de los daños. Sin embargo, 22 familias permanecen evacuadas. El abasto del agua además cuantifica el 72% de cobertura mientras que el servicio eléctrico está activado en casi un 99 por ciento.



Respecto a los daños de Óscar en Guantánamo, provincia más afectada por este huracán, se cuantifican el 99 por ciento de los clientes con electricidad mientras el 92 por ciento poseen abasto de agua.



Respecto a esto, el mandatario cubano aseveró que “la recuperación en Guantánamo no se detiene” y aseguró que en próximas fechas hará una visita exhaustiva a las áreas recuperadas y afectadas en la provincia.