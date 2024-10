Bolivia expectante sobre investigación por atentado a Evo Morales

Más de 10 perforaciones de bala tuvo la camioneta donde viajaba Evo Morales

28 de octubre de 2024.- Los bolivianos permanecen hoy a la expectativa respecto a la inmediata y minuciosa investigación sobre el presunto atentado contra el expresidente Evo Morales, ordenada la víspera por el jefe de Estado, Luis Arce.



“Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).



El exjefe de Estado indígena denunció este domingo haber sido blanco de un atentado contra su vida en el cual se registraron más de 14 disparos.



Informó que el vehículo en el cual viajaba, además de otro que le acompañaba con la escolta, fueron emboscados.



Afirmó que una de las 14 balas disparadas impactó contra la llanta del motorizado blindado, con la intención de inmovilizarlo, sin embargo, más adelante lograron cambiar de carro.



Opinó que se trata de un claro intento de asesinato en su contra, pues una de las balas apuntó hacia donde él se encontraba y falló por pocos centímetros.



De su lado, Arce enfatizó en que el ejercicio de cualquier “práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida”, y advirtió que no es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas.



Ante estos acontecimientos, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó su rechazo al “intento de asesinato del hermano Evo Morales, ex presidente de #Bolivia, cobarde agresión a la paz y la estabilidad”.



La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, por su parte, manifestó su condena al violento atentado perpetrado contra el expresidente @evoespueblo. Es urgente tomar medidas para garantizar su seguridad. Un saludo de @manuelzr, toda mi solidaridad”.



En Argentina, la exmandataria Cristina Fernández ratificó su “solidaridad con el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia @evoespueblo ante el criminal atentado que sufriera. Y un pedido al actual Gobierno para que adopte todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física”.



El Gobierno de Venezuela, en tanto, repudió el atentado en un comunicado en el cual lo calificó de “aborrecible hecho”.



“Constituye un acto de violencia fascista que busca inocular la violencia y el odio político en la sociedad boliviana”, expresó.



“Celebramos el inicio de investigaciones por parte del Gobierno del presidente Luis Arce Catacora para esclarecer y penalizar este atentado a la integridad física del exmandatario boliviano que perturba la tranquilidad de los bolivianos”, señaló.



Venezuela concluye el documento con la afirmación de que es “consecuente con su diplomacia de paz, solidaridad con la dirigencia del Movimiento al Socialismo, al tiempo de reiterar su fraternidad y amistad con el hermano pueblo boliviano”.