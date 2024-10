Manifestaciones en el mundo en apoyo a Gaza, un año después del 7 de octubre

En Nueva York, los manifestantes se reunieron en Time Square en apoyo de la población de Gaza

6 de octubre de 2024.- Los simpatizantes propalestinos salieron a las calles en ciudades de Europa, África, América y Oceanía para exigir el fin de la guerra, que ya ha dejado casi 42.000 muertos en Gaza.



Decenas de actos de protesta y memoriales están convocados en todo el mundo por el primer aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que dejó 1.205 muertos, principalmente civiles, y 251 rehenes (97 de ellos todavía cautivos).



En Washington, un hombre que se presentó como periodista intentó inmolarse, constataron reporteros de AFP, durante una marcha de más de un millar de personas frente a la Casa Blanca que exigió el fin de la ayuda militar estadounidense a su estratégico aliado de Oriente Medio.



Transeúntes y policías consiguieron apagar las llamas con agua y kufiyas, el típico pañuelo de los palestinos. La policía afirmó que "sus heridas no ponían en peligro su vida".



La protesta fue más multitudinaria en Nueva York, con miles de personas concentradas en Times Square, algunas con fotografías de los gazatíes muertos en la guerra.



"Como estadounidenses, ya estamos hartos de que el dinero de nuestros impuestos vaya a Israel para bombardear a niños en Palestina, luego en Líbano", dijo Daniel Pérez.



El domingo, en Sídney, cientos de manifestantes se congregaron en Hyde Park, con banderas palestinas y libanesas. "Dejen de armar a Israel", se leía en una pancarta.



En Londres, los manifestantes recorrieron el sábado el centro de la capital británica, coreando consignas como "¡Alto el fuego ahora!", "¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!" o "Manos fuera de Líbano".



En Dublín, también salieron a la calle cientos de personas con gritos de "libertad y justicia para los palestinos".



Israel lanzó una operación terrestre en el Líbano y promete responder al reciente ataque con misiles lanzados por Irán, lo cual hace temer que el conflicto se extienda a toda la región.



La protesta en la capital británica estuvo encabezada entre otros por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, hoy independiente, y el ex primer ministro escocés Humza Yousaf.



"Necesitamos un alto el fuego, un alto el fuego ahora. ¿Cuántos palestinos o libaneses inocentes más deben morir?", preguntó Sophia Thomson, de 27 años.



En algunas ciudades se convocaron eventos rivales a las manifestaciones propalestinas, en una muestra de la polarización internacional que suscitan los acontecimientos en Oriente Medio.



En Roma, una marcha en la que participaron miles de personas derivó en enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la policía, con lanzamiento de botellas, petardos, gases lacrimógenos y cañones de agua, constataron periodistas de AFP.



"¡Queremos que Gaza sea libre!" o "¡Israel, un estado criminal!", gritaron los manifestantes, entre otros lemas.



En Berlín, una manifestación propalestina reunió a más de 1.000 personas y otra proisraelí a unas 650, según la policía.



La policía detuvo a 26 personas que abuchearon e insultaron a los manifestantes proisraelíes, según la misma fuente.



En Madrid, la manifestación congregó a unas 5.000 personas el sábado, con pancartas con lemas como "Boicot a Israel" o "La humanidad murió en Gaza". Los manifestantes instaron al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a romper relaciones diplomáticas con ese país.



En Caracas, cientos de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro y miembros de la comunidad árabe en Venezuela protestaron frente a la sede de la ONU.



Con una bandera de 25 metros de Palestina y al grito de "¡Viva Palestina libre!" o "Irán, Irán, golpea Tel Aviv", los chavistas entregaron un documento al organismo multilateral para pedir el fin del "genocidio" del pueblo palestino.



"Israel es sangre y destrucción", se leía en algunas pancartas.



"Solamente con resoluciones no se va a parar eso. ¿Dónde están los cascos azules? ¿Dónde están las fuerzas de paz?", dijo a AFP el docente universitario Jesús Reyes, de 53 años.



En Sudáfrica, en el centro de Ciudad del Cabo, cientos de personas se manifestaron ondeando banderas palestinas y coreando consignas como "Israel es un estado racista".



Muchos de ellos se mostraron a favor de la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pretoria sostiene que la ofensiva israelí en Gaza viola la convención de la ONU contra el genocidio de 1948.