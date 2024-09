¡Te pareces tanto a mi! La campaña millonaria de la CIA contra Salvador Allende

Pinochet y Kissinger

11 de septiembre de 2024.- Hace cincuenta años, cuando el New York Times se preparaba para publicar un importante artículo sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile, el arquitecto de esas operaciones, Henry Kissinger, engañó al presidente Gerald Ford sobre los esfuerzos clandestinos de Estados Unidos para socavar el gobierno electo del líder del Partido Socialista Salvador Allende, según muestran los documentos publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional. Las operaciones encubiertas fueron “diseñadas para mantener en marcha el proceso democrático”, informó Kissinger a Ford en la Oficina Oval dos días antes de que apareciera el artículo hace cincuenta años esta semana. Según Kissinger, “no hubo ningún intento de golpe de Estado”.



“Vi la historia de Chile”, le dijo Ford a Kissinger el 9 de septiembre de 1974. “¿Hay alguna repercusión?”. Kissinger respondió: “En realidad, no”.



De hecho, el artículo de primera plana escrito por el periodista de investigación Seymour Hersh — “El jefe de la CIA le dice a la Cámara de Representantes que hubo una campaña de 8 millones de dólares contra Allende en 1970-1973” — puso en marcha el mayor escándalo sobre operaciones encubiertas que la comunidad de inteligencia haya experimentado jamás. El artículo de Hersh del 8 de septiembre de 1974 condujo directamente a la formación de un comité especial del Senado, presidido por el senador Frank Church, que llevó a cabo la primera investigación importante sobre las acciones encubiertas de la CIA en Chile y otros lugares y que fue el primer organismo del Congreso en evaluar el papel de las operaciones secretas y clandestinas en una sociedad democrática. Las repercusiones políticas obligaron al presidente Ford a reconocer públicamente las operaciones de la CIA en Chile, al tiempo que negaba enérgicamente que tuvieran algo que ver con fomentar un golpe de Estado. El abogado del presidente en la Casa Blanca posteriormente le informó a Ford que su declaración “no era totalmente coherente con los hechos porque no se le habían dado a conocer todos los hechos”.



En una conferencia de prensa celebrada el 16 de septiembre, Gerald Ford se convirtió en el primer presidente que reconoció y defendió públicamente las operaciones encubiertas de la CIA, que, según él, se limitaban a proteger a las instituciones democráticas chilenas de la amenaza de Allende. Afirmó que las acciones de la CIA eran «en el mejor interés del pueblo de Chile, y ciertamente en nuestro mejor interés». (Véase el minuto 11:55 de la cinta para la declaración de Ford).



La investigación del Senado, que también reveló planes de la CIA para asesinar a líderes extranjeros, y una investigación similar en la Cámara de Representantes condujeron a una legislación para mejorar los controles y contrapesos de las operaciones de la CIA y limitar la capacidad de los futuros presidentes de “negar de manera plausible” los programas de acción encubierta en el extranjero. Los documentos de la Casa Blanca revelan la profunda consternación expresada por Ford y Kissinger ante la posibilidad de que se restringieran las operaciones encubiertas. “Necesitamos una CIA y necesitamos operaciones encubiertas”, dijo Ford a su gabinete nueve días después de que se publicara el artículo del Times. El artículo y una avalancha de artículos posteriores de Hersh sobre la CIA, como Kissinger reconoció más tarde en sus memorias, “tuvieron el efecto de una cerilla encendida en un depósito de gasolina”.



La fuga que cambió la historia



La historia de Hersh se basó en un resumen del testimonio secreto del director de la CIA, William Colby, y de un legendario funcionario de la agencia, David Atlee Phillips, quienes brindaron una visión general de las operaciones encubiertas contra Allende en Chile durante una sesión ejecutiva del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el 22 de abril de 1974. Según el resumen, Colby informó al Comité que entre 1962 y 1973, el ultrasecreto “Comité 40”, que supervisaba las operaciones encubiertas, había autorizado a la CIA a gastar 11 millones de dólares en Chile, incluidos 8 millones para “desestabilizar” al gobierno de Allende y “precipitar su caída”. El resumen afirmaba que “las actividades de la agencia eran vistas como un prototipo, o experimento de laboratorio, para probar las técnicas de una fuerte inversión financiera en los esfuerzos por desacreditar y derribar un gobierno”.



El resumen fue redactado por un congresista liberal de Massachusetts, Michael J. Harrington, que había oído hablar del testimonio TOP SECRET de Colby y había solicitado un permiso especial para revisarlo. Harrington leyó la transcripción de la audiencia de 48 páginas dos veces (el 5 y el 12 de junio de 1974) y se dio cuenta de que el testimonio de Colby contradecía claramente las negaciones anteriores de Kissinger y altos funcionarios de la CIA (durante audiencias anteriores sobre las operaciones de la CIA y de la ITT en Chile) de que hubiera habido esfuerzos encubiertos para socavar a Allende.



Harrington compartió su preocupación por el hecho de que agentes de la CIA hubieran cometido perjurio con el director de personal del senador Frank Church, Jerome Levinson. En sus memorias inéditas, Levinson recordó que Harrington “me preguntó qué pensaba que debía hacer”. Levinson recomendó que Harrington escribiera una carta al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador William Fulbright, solicitando una investigación completa sobre el papel de la CIA en Chile. El 18 de julio de 1974, Harrington envió una extensa carta a Fulbright, en la que proporcionaba un resumen del testimonio secreto de la CIA y concluía que el Congreso y el pueblo estadounidense “tienen derecho a saber lo que se hizo en nuestro nombre en Chile”.



Después de que quedó claro que Fulbright no estaba dispuesto a ordenar una investigación importante sobre el papel de la CIA en Chile, Levinson decidió tomar la audaz medida de llamar la atención sobre el testimonio todavía secreto de Colby: filtró la carta de Harrington a Seymour Hersh. A principios de septiembre, después de almorzar con Hersh en Jean-Pierre’s, un elegante restaurante de Washington DC, Levinson le entregó a Hersh una copia de la carta de Harrington. El 5 de septiembre de 1974, Hersh comenzó a llamar a funcionarios del Departamento de Estado para que comentaran sobre su próxima primicia, lo que puso en marcha una oleada de reuniones, reuniones informativas e informes en la Casa Blanca sobre qué información podría haber obtenido Hersh. El 8 de septiembre, el Times publicó la historia en la portada de su periódico dominical, lo que generó un gran escándalo y finalmente resultó en el procesamiento del ex director de la CIA, Richard Helms, por mentir al Congreso.



Reacción de los agentes chilenos de la CIA



La filtración del testimonio de Colby obligó a la CIA a contactar urgentemente a sus agentes chilenos para determinar las repercusiones de las revelaciones de Hersh en su red de agentes e informantes. En un revelador informe secreto cuatro días después de la aparición del artículo del Times , la estación de la CIA transmitió las reacciones de varios agentes chilenos —identificados con nombres en clave como FUBARGAIN, FUPOCKET y FUBRIG— que estaban infiltrados en el ejército chileno, el partido político demócrata cristiano chileno y el periódico El Mercurio , que la CIA había financiado como altavoz de la oposición al gobierno de Salvador Allende. “Los siguientes agentes de la Estación fueron contactados, en el período del 8 al 10 de septiembre, en relación con las revelaciones a las que se hace referencia”, informó la Estación de Santiago a la sede de la CIA.



El agente, cuyo nombre en código era “FUBRIG-2”, “se tomó la noticia con calma, pero lo que más le preocupaba eran las implicaciones de los intentos de revelar información y expresó su opinión de que se debería cambiar el sistema en Washington para evitar este tipo de filtraciones”, informó la CIA. “Se sintió aliviado de que no se mencionara a El Mercurio por su nombre”.



Según este cable, el agente dentro del ejército chileno, FUBARGAIN-1, dijo a la CIA que “el general Pinochet no parecía muy molesto, pero [había] comentado… que la revelación ‘parecía una tontería’”. Pero el mismo agente dijo a la CIA que otros oficiales militares chilenos más jóvenes interpretaron la filtración como un intento deliberado de “dañar a [la] Junta y arrojar falsas dudas sobre su independencia y su papel en la caída de Allende”. “El resultado es que el cuerpo de oficiales chilenos está cada vez más desconcertado y resentido con Estados Unidos, según esta fuente”.

Documentos aún secretos



Cincuenta años después de que estallara el escándalo sobre las operaciones de la CIA en Chile, el testimonio original de Colby ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sigue siendo clasificado, al igual que la transcripción completa de 48 páginas de la audiencia a puertas cerradas. El año pasado, el gobierno chileno solicitó oficialmente que la administración Biden desclasificara esos registros como un gesto de “diplomacia de desclasificación” por el 50 aniversario del golpe, pero la CIA se mostró poco cooperativa.



“En aras de la rendición de cuentas histórica, es imperativo que la CIA desclasifique el testimonio de Colby sobre Chile, así como otra documentación relevante”, afirmó Peter Kornbluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Chile del Archivo. A medida que se acerca el 50 aniversario de la formación del Comité Especial del Senado para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales con Respecto a las Actividades de Inteligencia, en enero de 2025, el Archivo también pidió a los líderes del Senado que inicien la divulgación de los voluminosos archivos de investigación del Comité Church sobre Chile y otros países que han sido objeto de operaciones encubiertas de cambio de régimen.



“Medio siglo de secretismo en torno a estos registros”, señaló Kornbluh, “debe llegar a su fin”.