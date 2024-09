Protestan en Colombia contra alza de precios del gasoil

Habitantes caminan por una avenida bloqueada por camioneros que protestan por un aumento en los precios del diésel en Colombia

3 de septiembre de 2024.- Bogotá amaneció este martes en un caos de tránsito por los bloqueos de transportistas que protestan en la capital y otras ciudades de Colombia contra el alza de precio del diésel decretada por el gobierno.



Decenas de camiones estacionados en la principales vías de acceso a Bogotá provocan atascos monumentales y afectan las rutas de autobús y de recolección de basura, según el gobierno local.



"Como resultado de estos bloqueos, hay más de 300.000 usuarios del sistema (de transporte público) Transmilenio afectados. El tiempo de retraso promedio es de 2 horas", indicó en la red social X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ordenó trabajo remoto para los funcionarios del distrito y suspendió las clases en las escuelas públicas.



De acuerdo con lo anunciado semanas atrás por la administración de Gustavo Petro, el precio del combustible que usa la mayoría de los vehículos de carga quedó en unos 2,7 dólares por galón (3,8 litros), tras un aumento del equivalente a 46 centavos de dólar el fin de semana.



En respuesta al aumento, que rige desde el sábado, el gremio del transporte estableció bloqueos intermitentes en las entradas a Bogotá y en las rutas que conectan la capital con Venezuela, el sur del país y la costa del Caribe.



"El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado", replicó este martes en X Petro, quien ha ido desmontando gradualmente las subvenciones a la gasolina y ahora enfila contra las del diésel.



"Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios" de ese combustible con los del mercado internacional, agregó el mandatario.



Según la Defensoría del Pueblo en el país se presentan 35 bloqueos, 10 de los cuales son absolutos y no permiten el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y buses escolares.



"Paro empresarial"



En Medellín (noroeste), la segunda ciudad del país, cortes intermitentes congestionan la vía que lleva al principal aeropuerto de la región, informó la autoridad vial.



Mientras, en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, las protestas forzaron a la alcaldía a suspender las clases en las escuelas. Al menos otros diez municipios también están afectados, según medios locales.



La policía está presente en la mayoría de los puntos de concentración, pero hasta el momento no ha intentado dispersar a los manifestantes.



Petro anticipó esta mañana "medidas adecuadas para afrontar (...) un paro empresarial".



Aproximadamente el 90% de la mercancía en Colombia se transporta en camiones, según el Ministerio de Transporte, ante la precariedad de los ferrocarriles y el escaso transporte fluvial existente.



Transportistas y gobierno sostuvieron varias reuniones en las últimas semanas sin llegar a un acuerdo sobre el incremento en el valor del combustible. El Ejecutivo busca un aumento gradual de 1,5 dólares como medida para cerrar el hueco en las finanzas públicas que ha provocado la subvención al diésel, que se estima en unos 288 millones de dólares en 2024.



El precio estaba congelado desde 2020 y es el tercero más barato de la región solo por detrás de Ecuador y Bolivia, según el Ejecutivo.