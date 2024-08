Continúan enfrentamientos en República Democrática del Congo pese a acuerdo de paz

En el Congo se evidencia un aumento de la violencia sexual y de género con un registro en el año 2023

4 de agosto de 2024.- Según fuentes locales, hasta el momento en la República Democrática del Congo no se aprecia ningún cese de las hostilidades.



Rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) y milicias locales continúan los enfrentamientos en Nyamilima, a pesar de la entrada en vigor del cese al fuego entre Ruanda y República Democrática del Congo (RDC).



La víspera, cuando faltaban pocas horas para la fecha pactada, el M23 se hizo con el control de varias localidades en la nororiental provincia de Kivu Norte.



El M23 no participó en las conversaciones sostenidas entre la RDC y Ruanda en Angola.



En ese sentido, el grupo insurgente afirmó el jueves que su ausencia significaba que no estaba necesariamente obligado a cumplir los términos del acuerdo.



Asimismo, recordó que seguía suscrito a un ineficaz cese unilateral de hostilidades desde marzo por la propia guerrilla.



Los insurgentes del M23 lograron dominar este sábado cuatro poblaciones del territorio de Rutshuru, que incluyen Kiseguro, Nyabanira, Katwiguru y Nyajahanga.



Esas zonas se suman a la ya larga lista de localidades que ahora están bajo el control de los rebeldes en Rutshuru.



En tanto, a pocas horas de implementar el supuesto acuerdo de paz el M23 consiguió llegar al centro de la ciudad de Nyamilima sin pegar un solo tiro.